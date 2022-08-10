【創業追夢】難忘父親荔園車仔麵檔舊情懷　港男夥老友創業賣新派港式車仔麵

▲ 兩位年輕老闆Kenny和K.O.共同有開食店的願望，用了一年時間來籌備「阿荔」車仔麵店，希望在創新中，亦能保存點點往昔情懷。

如果要數港式平民美食頭十位，相信車仔麵都會榜上有名。而且近幾年亦出現了一些主打新派口味的車仔麵品牌，想和傳統口味分一杯羹。新開於荃灣的「阿荔」，兩位年輕老闆Kenny和K.O.共同有開食店的願望，緣起K.O.吃過Kenny父親以前街邊麵檔的秘製牛腩及豬手後，念念不忘。於是二人一拍即合，用了一年時間來籌備這間車仔麵店，希望在創新中，亦能保存點點往昔情懷。

其實Kenny不是出生於甚麼飲食世家，只是父親大約在1984年左右，為了生計，曾在荔園附近開設過流動的車仔麵檔，連名字也沒有，但以秘製牛腩及招牌豬手成為人氣名物，是那裏街坊追捧的車仔麵檔。

「父親只做了幾年便沒有再做了，後來亦往國內工作，而且也不是做餐飲業。而我那時則還未出世，只是後來才得知他有過一段這樣的經歷，感覺有趣。加上閒時他也會下廚煮幾味，當然也嘗過他的秘製牛腩和豬手，的確是幾惹味。」Kenny笑道。

▲ 兩位年輕老闆Kenny和K.O.共同有開食店的願望，緣起K.O.吃過Kenny父親以前街邊麵檔的秘製牛腩及豬手後，念念不忘。(黃建輝攝)

做老闆自己話事

曾於金融行業打滾的Kenny，也是某天頓覺自己日子營營役役，是否可以做一些自己話事的工作?!與好朋友K.O.說起，原來他亦正有此意，卻未想到要做甚麼。「我本是F&B出身，對開餐廳、市場推廣、飲食顧問方面都懂得如何運作。於是想到『唔熟唔做』，不如開食店啦，自己做老闆嘛，自主度高。加上我試過Kenny爸爸的出品，覺得有可為，大家傾過幾次後便拍板去做，亦因此我們把店名叫『阿荔』，當作是對世伯的一種敬意吧！」K.O.說。

由選址荃灣開始，鎖定大壩街。「這條是荃灣的食街之一，又鄰近幾個大型屋苑及商場，人流極旺。但又是那句人算不如天算，第五波疫情來襲禁晚市堂食，要變陣外賣，加設飯類應急。到開放堂食後的幾個月以來，見客人的反應不俗，現在則可以把餐牌再精挑細選過，保留受歡迎的餸菜，增加新口味食材等。」K.O.續道。

力求創新配搭

除了是面對第五波疫情時有點措手不及外，他們均一致地說暫未覺得有大困難要處理。「可能我們二人真的識得太耐，是可以有話直說，不用轉彎抹角的表達。我是負責廚房烹調事務的，每次研發好的新餸菜，便由K.O.來試味，他會坦白地說出好味或不好味，有甚麼要改良，現在餐牌中的大部分餸菜就是在這樣的情況下面世的。」Kenny解釋。

開店前Kenny已不斷請教父親的家傳秘製牛腩如何烹調，自己亦有反覆練習，又去嘗試坊間的車仔麵取下經，覺得店子可以定位在新派港式口味。他說：「我會沿用父親舊有的牛腩食譜為基本，同時會特別加入牛肋肉與牛坑腩一同炆煮，成為店子的全新自創『牛肋腩』，令到口感更豐富香腴，味道上亦有作出新調整，不會過鹹及過於肥膩，但其獨特的香味依然不變。」

▲ 自選車仔麵配叻沙湯底($75)：店子有原骨、麻辣及叻沙湯底揀，如選叻沙湯的話必揀炸蝦棗、炸腐皮豬肉卷、豆卜、辣魷魚等，味道超夾。(黃建輝攝)

每日限定發售

K.O.早年曾在台灣生活過，發現台灣人愛用黑糖作為養生食品。於是想到用Kenny父親家傳的秘製豬手配上黑糖，製成全新的黑糖豬手。「我為求得到最佳效果，試過足足用超過20款黑糖來調味，最終才選出沖繩多良間產的黑糖。」

K.O.續說豬手只會挑選最嫩滑的部分，以長達8小時炆製，除了入味外，還啖啖嫩滑。「明白到女士們愛吃豬手，但又要顧及儀態，我們把豬手炆到可以用嘴輕輕一啜，便能吃到肉的。而且我們推介這道黑糖豬手，要配麻辣撈麵同吃才是絕配，因為黑糖能中和麻辣味，令到口感更加溫和易入口，即使是不嗜辣者都會吃得津津有味。」他不忘提醒黑糖豬手配麻辣撈麵，每日數量有限，售完即止。

玩味車仔沾麵

說到創意新配搭，他們亦滿意這款阿荔特濃沙嗲車仔沾麵（$68 / 3餸），是Kenny想到以香港傳統茶記及日本文化進行crossover，由九龍城老字號的沙嗲湯底師傅教授獨門沙嗲湯底，變奏為日式沾麵。

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他解釋當要沙嗲變成沾麵的湯底時，就要將沙嗲湯濃度煮得更濃稠才可有力掛麵。同樣亦需要特別的手工麵條來配合，所以他們也要專登找本地麵廠，度身訂造指定尺寸的沾麵麵條。「選吃日式車仔沾麵，都可以有如傳統車仔麵般，自行選擇心水配料。我個人特別推介雪花肥牛、牛栢葉、辣玻璃魷魚、蘿蔔或豬皮等，都是和沙嗲好夾的餸菜。」K.O.說。

阿荔車仔麵

地址：荃灣大壩街41號地下6號舖

電話：2660 6999

外賣自取 WhatsApp：8489 8437

營業時間：12nn-10pm

記者：郭秀芳