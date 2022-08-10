【癌症殺手】日傳奇時裝大師三宅一生肝癌病逝　肝癌初期症狀不顯眼5大先兆要認知

日本時裝大師三宅一生（Issey Miyake）於8月5日因患上癌症而逝世，享年84歲。肝癌為本港最常見確診的癌症之一，藝人吳孟達、李兆基亦是因肝癌而離世，由於初期症狀不明顯，病患至發現時往往已達晚期，因此本文將為大家拆解肝癌「5大症狀」，讓大家有所防範。

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根據台灣肝病防治學術基金會整理《肝癌對策病友手冊》，雖然肝癌早期病徵並不明顯，但有5大症狀其實亦可以讓患者及早發現端倪。

肝癌可能出現的症狀：

1. 上腹部脹痛

由於肝臟內部沒有痛覺神經，所以肝癌在早期通常不會痛。但如果肝癌很大了，或是雖不大但剛好長在肝臟

表面，就可能會刺激肝臟表面包膜上的痛覺神經，而引起腹痛、腹脹。

2.疲倦、食慾不振、腹脹、體重減輕

腫瘤長得很大時，可能會出現疲倦、食慾不振、腹脹、體重減輕等症狀，此時的肝癌多半屬於較晚期。

3.黃疸

肝癌如果長在膽管附近，侵入總肝管或總膽管內，膽汁不易流通，就可能出現黃疸。另外，如果肝腫瘤很大，大部分的肝臟組織被肝癌組織所取代時，也會出現黃疸。

4.下肢水腫、腹水、吐血

肝癌如果長在肝門靜脈附近，很容易跑進肝門靜脈血管內，使肝門靜脈壓力上升引發腹水，或引起食道靜脈瘤破裂出血。當食道靜脈瘤破裂出血時，輕者可能解黑便或血便，重者則可能大量吐血。此外，肝癌晚期，會出現肝機能衰退、肝臟合成的白蛋白不足，也會引起腹水及下肢水腫。

5.急性腹痛

肝癌如果破裂出血，會引起突發性腹部劇烈疼痛，甚至引發休克昏厥。此外，如果肝癌轉移至身體其他部分，則會引起不同的症狀。例如，轉移至股骨引起疼痛，轉移至腦部引起頭痛、噁心、甚至意識昏迷症狀，轉移至肺部引起咳嗽、咳血等。這些轉移的現象多半出現在晚期的肝癌。

國際肝癌權威、香港綜合腫瘤中心外科專科醫生潘冬平曾受訪稱，本港肝癌每年新症維持約1,800人，男女比例約3比1，死亡人數維持約1,500人。其中8成患者本身患有乙肝，因患肝癌初期沒有明顯病徵，7至8成人確診時已不能做手術：

初期肝癌、即腫瘤小於2厘米兼沒擴散，其5年存活率可達9成，惟由於肝臟位於上腹，加上都市人食無定時，易將病徵誤會作胃部不適，錯過黃金治療機會。

潘冬平指出，家族史是罹患肝癌的關鍵因素之一，惟醫學界未能確認是哪種基因突變，在臨床上曾遇過一家4兄弟同為乙肝帶菌者，4人都在40多歲時發病。

本港僅2017年就有1,552人死於肝癌，佔整體死亡數目10.8%。肝臟位於腹腔的右上方，是人體內最大的器官，負責分解人體內有害物質，例如酒精與藥物等，而肝癌即肝細胞異常生長所形成的癌症，當中可分為原發性肝癌（在肝臟開始）或繼發性肝癌（源自另一器官及擴散至肝臟）。

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根據衛生防護中心資料，肝癌患者以男性居多，主要成因多涉及：自身患有肝硬化或慢性病毒性肝炎、服用某些有毒的化學物質、長期酗酒或長期受到某些環境污染物侵害(如吸入製膠廠使用的聚氯乙烯)

同場加映:降低患肝癌風險的食物

在飲食方面，健營物理治療及營養中心營養師曾美慧（Amy）早前接受TOPick訪問時，介紹了5種降低患肝癌風險的食物：

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肝癌的療法主要視乎癌症屬於原發性或繼發性而定，患者可能需要接受外科手術、化療(使用抗癌藥物)、放射治療(利用X光對付或消滅癌細胞)或混合以上多種治療法，部份肝癌患者可接受肝臟移植。至於哪種才是最適當的療法，則要視乎病情的嚴重性、肝癌對患者生活的影響程度，以及是否有其他病態出現而定。

同場加映: 脂肪肝患者最細只有20歲，有機會演變為肝硬化及肝癌，4類食物易增風險：

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責任編輯：羅嘉欣