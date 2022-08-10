【兩性關係】憂男方是用情不專渣男 港女要求先做性病檢查再戀愛自保

▲ 「乾淨」的醫學報告，成為感情開始的入場券。

對信任二字，每個人的理解都不一樣。「拍拖前，我要他告訴我他過去的情史和性史，從而了解他對感情態度，起碼知道他不是一個用情不專的渣男。」她認為開始一段感情前，要對男友有起碼認識，保護自己不被騙是起點。

「你心目中的用情不專是甚麼意思？」我問。

「用情不專是指他跟我一起，目的是跟我上床，而不是真的喜歡我。」她答。

「如果我用情不專只想跟你上床，未必會將過去的情史性史向你坦白！」我嘗試挑戰她的想法。

「我還要求開始拍拖前，他要做一次性病檢查，起碼可避免在性行為上受傷。」原來她已有盤算。

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愈來愈多人告訴我，在戀情開始前會要求對方做性病檢查，免得日後被連累中招。口講無憑，檢驗最真實，「乾淨」的醫學報告，成為感情開始的入場券。以往準備結婚的伴侶會做婚前檢查，現在發展到戀情開始前做性病檢查，是現代人對感情愈來愈小心，還是對人的信任愈來愈艱難？

按她的戀愛邏輯，在認識又未完全相信的過程中，對方的話不能盡信，因此要有起碼的自我保護，性病檢查就是一種自我保護的措施。

「既然未能相信對方，為何跟他發生性行為？又或為何不將性行為放在有足夠信任基礎後才發生？這樣你對性病的擔心及信任的煩惱會否少一點？」我無意質疑性病檢查的舉動，只是透過醫學證明，在對方的思想及心理層面上可增加多少了解？

信任一個人，是在不確定的世界裏，仍能握着對那個人的確定性。能夠信任，是透過認識和了解一個人而對他產生一種可以預計及可以倚賴的想法和感覺。單看那一紙證明他下身「乾淨」的檢驗報告，你可以倚賴及信任他到一個甚麼程度？

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全文刊於《晴報》，原題為戀愛前做性病檢查 自我保護？不信對方？