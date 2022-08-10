【李小龍故居】為復現偶像故居奔波多年　李小龍會會長黃耀強：借元宇宙圓夢

▲ 「李小龍會」會長黃耀強一生看過無數遍偶像的電影，當中他為喜歡的是《精武門》和《龍爭虎鬥》。（攝影：曾耀輝）

今年是一代宗師李小龍辭世49周年，為懷緬巨星風采，資深「龍迷」黃耀強成立的「李小龍會」，近日就與PRIZM Group合作舉辦《擬遊未盡－－李小龍故居復現企劃」展覽，以VR技術把巨星故居「棲鶴小築」在元宇宙內重現。

位於九龍塘金巴倫道41號的李小龍故居「棲鶴小築」，一直被影迷視為重要的文化遺遺，可惜因故居內部日久失修，政府部門於2019年決定拆卸。為了彌補全球龍迷的遺憾，早於1995年成立的「李小龍會」，多年來就一直籌劃李小龍故居的復現企劃。

雖然現時覓地重建李小龍故居仍是遙遙無期，但藉著近年興起的元宇宙科技，卻可把巨星的生活軌跡永久保留於虛擬世界內。

▲ 李小龍元宇宙故居內景。

【周末好去處】《李小龍展》VR技術重現巨星故居 《龍爭虎鬥》場景成打卡位

為離世50周年預演

「李小龍會」與數碼營銷公司PRIZM Group合作，並聯合三位IVE學院學生，計劃以VR科技以1：1比例復刻重現「棲鶴小築」，現別墅舊有面貌，現於銅鑼灣舉行的《擬遊未盡 - 李小龍故居復現企劃》展，訪客將可以利用VR實境的方式，進入沉浸式3D虛擬世界，透過VR體感技術「親身」遊覽李小龍故居，探索故局的部份建築及設計。

是次企劃，李小龍會並將與香港理工大學設計學院合作，為故居精心設計互動內容，並且得到電腦動畫大師馬富強作技術顧問，整個企劃計劃在明年7月20日，李小龍離世50週年前夕完成。全球影迷將可親身透過互動內容得到更大樂趣。

復建過程歷挫敗

「李小龍會」會長黃耀強當日創立此紀念偶像的影迷組織，當初只憑著他口中形容的一股傻勁。

他分享：「年少時迷上李小龍，約因為覺得他有型、好打，是英雄人物，會跟著去學功夫；至創立了『李小龍會』，這廿多年籌辦了各種紀念活動，心態也一直在改變，以前主辦一個展覽，幾星期有幾千人來看過，便已經好開心，至現在會去想如何把這些活動的生命去延長，如今次的『李小龍故居企劃』，用科學角度出發，就算將來這個影迷會解散，或我已不在世上，但李小龍的精神和面貌還是可以流傳下去，這樣意義也更重大。」

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李小龍於九龍塘的「棲鶴小築」現時已夷為平地，黃耀強跟「李小龍會」早於2008年已努力跟政府和故居業主斡旋，盼望可以重建作文化紀念，多年來都黃耀強坦言歷盡挫敗。

「當日故居決定清拆時，我們已帶齊工具入去量尺，整理相關資料，希望有日可以用得著，09年本來重建已有眉目，最後又無奈告吹，雖然說來是陳腔濫調，但真心是抱著不要放棄的精神，盡自己能力去保留故居面貌。」他感慨說。

Be Water心態

現時透過元宇宙的技術，有望在虛擬空間把故居「重建」，究竟是一個折衷的方法，還是一個圓滿的解決方案，黃耀強亦答不上來。「我作為舊派人，當然希望有個實體的空間，可以親身走入去感受一下，但引用李小龍的名句：『Be Water』，水可以透過不同形態呈現，李小龍故居被清拆，不告如灰飛煙滅，它可以在另一個科技世界去還原，總是切合李小龍的精神，或者今日我們所整理的種種資料，有一日可能真能派上用場。」

▲ 黃耀強早在2008年已為重建李小龍故居而不斷奔走。（經濟日報圖片）

一生只熱愛李小龍的黃耀強，近日跟電影人文雋和前雜誌編輯Jeff有份主持網上節目《講呢啲講嗰啲》，大談種種昔日流行影視文化，頗受網民追捧。

黃耀強解釋這跟其創立「李小龍會」宗旨同出一轍。「我是一個懷舊人，喜歡舊人舊物，歷史對任何人都是重要，沒有以前就沒有現在，故值得把重要的事物保留和承傳。事實現在00後一代，對李小龍的認識或許是已斷層，所以更覺得自己有責任去保育香港的流行歷史文化。」

《擬遊未盡 - 李小龍故居復現企劃》

日期：8月6日至8月14日

時間：上午11時至下午8時（星期日至四）

上午11時至下午9時（星期五及六）

地點：銅鑼灣羅素街38號金朝陽中心地下Shop D（免費入場）

記者：陳家昌