【嫲孫重聚】孫女Soufia陪肥媽齊開Live　Maria Cordero指孫女：中國人嚟㗎嘛！

▲ 孫女Soufia操流利廣東話陪肥媽開Live。

育有6名子女的肥媽（Maria Cordero）共有19名子孫，可說是擁有一個超級大家庭。而向來屬前衛嫲嫲、婆婆的她一直活躍於社交平台，尤其個人YouTube頻道時常上載影片與網民分享日常點滴。

近日，肥媽的大孫女Soufia從英國返港，日前與兩嫲孫去飲茶食點心，更冧爆指獲Soufia送贈絲巾。大孫女如此孝順，作為嫲嫲的肥媽認真有福。

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今日（8月10日）肥媽又再更新YouTube頻道，與Soufia出外用餐，並上載一段以「叫埋孫女Soufia同大家傾下計」為題的影片。

片中肥媽表示疫情關係，數年未有與孫女見面，Soufia是次回港數星期專程為了陪伴嫲嫲；適逢農曆七月，Soufia還陪肥媽拜祭爺爺及其奶奶，難怪肥媽大讚Soufia好乖巧。

肥媽透露另一孫女亦從外國回港正接受隔離，因酒店食物難吃特意買了一堆日本杯麵給她充飢，今個星期六將會出關。

▲ 大孫女Soufia陪肥媽開Live。（影片截圖）

操流利廣東話

長得一臉西方面孔的Soufia是肥媽五兒子的長女，遺傳了嫲嫲的大眼睛、笑容及一頭鬈髮，雖然年僅20歲，但言行談吐大方。

網民大讚孫女長得漂亮，似足嫲嫲，Soufia即和應：「嫲嫲is so pretty！」又靚又識講說話，難怪肥媽被冧到暈陀陀。

Soufia直播全程操流利廣東話，完全沒有口音，有網民大感好奇問「點解孫女識廣東話」，有問必答的肥媽回應：「喂！中國人嚟㗎嘛！佢喺呢度大嘅，讀完中一就去咗外國讀書。」

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越洋賀母親節

其實肥媽的子孫大部分懂得講廣東話，去年肥媽為TVB節目《日日媽媽聲》擔任嘉賓，多名子孫兒媳越洋拍片祝賀母親節，以廣東話表示想念她親手造的蘿蔔糕。

而從未曝光的48歲長子Alfonso更驚喜現身錄影廠，向肥媽送上抱抱，Alfonso叮囑母親是時候籌備退休，不要只顧工作，要休息一下，將來多去旅行。