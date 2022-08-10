【家庭悲劇】居港15年助產士回英國機上猝死　子女伴屍8小時東涌街坊讚為人熱心

▲ 一名居港15年助產士在回英國的航班上猝死。

媽媽驟然離世，對家庭的打擊可想而知。一名在港居住15年的英國助產士日前與丈夫及一對子女回英，卻不幸在飛機上猝死。由於等待航班在德國降落，子女無奈伴隨媽媽的遺體長達8小時，難以面對突如其來的惡耗。一家人在港時居於東涌，有街坊讚揚死者為人熱心。

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丈夫子女目睹慘劇

不幸離世的助產士Helen Rhodes於上周五（5日），與丈夫Simon和一對年幼子女Nathan和Emma從香港飛往英國，打算回英展開新生活。Helen在航班飛行幾小時後，被發現沒有呼吸，經搶救後仍告不治，估計她在睡夢中離世。

事發後Helen的好友Jayne代表Simon，為他們一家發起眾籌，並講述Helen離世的經過。她指這一切都在孩子面前發生，他們在餘下的8個小時飛行中，只能將Helen的遺體放在座位上。雖然這對家人來說是極大的創傷，但至少能讓丈夫和孩子向她說出最後的話。

最後航班在德國法蘭克福機場降落，按照德國規定，Helen遺體須留在當地，而她的丈夫和子女只能繼續前往英國。

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生前活躍東涌社區

Jayne指Helen是一位好太太和好媽媽，她總是有能力將家人凝聚在一起。原本Helen結束在港15年的生活，對回英生活感到既興奮又緊張，她期待著回家見家人，因自新冠肺炎疫情以來，她沒見過家人及年邁的父母。Jayn寫道，「可悲的是，她再也見不到他們了」。

此外，Jayne讚揚Helen樂於助人又建談，很容易結交到朋友。她在東涌社區非常活躍，到處都是她認識的街坊，而且她是社區組織「Tung Chung Mums」的創始成員，解答了不少媽媽有關醫療上的問題。東涌街坊Andrew Spires於facebook群組「Tung Chung Tower Communities.」悼念Helen︰

她是最有愛心、最慷慨、最體貼的人，也是最健談的！沒有你，東涌不再一樣。

Jayne為Helen一家眾籌，目標籌款額為2萬英鎊（約19萬港元），截至今日（10日）中午12時半已籌得約2.5萬英鎊（約24萬港元）。Jayne希望藉著這個基金來幫助Helen的家人處理其葬禮，也幫助她的丈夫及子女度過難關。

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責任編輯︰王明芳