【新品速報】四度獲選「World’s Best Gin」氈酒登陸四季酒店　6種天然材料而成＋限定雞尾酒

▲ 四度榮獲「World’s Best Gin」的No.3 London Dry Gin登陸香港。（圖片由品牌提供）

愛品酒人士要留意了，No.3 London Dry Gin氈酒從倫敦登陸香港！No.3 London Dry Gin氈酒融合6種天然材料，以杜松子、草本及果香味作平衡，剛於「酒界奧運」國際烈酒競賽第四度榮獲「World’s Best Gin」世界殊榮，更是歷史上唯一登上最高榮譽寶座 「Supreme Champion Spirit」的氈酒。

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今次No.3 London Dry Gin以全新晶透湖水綠瓶身示人，還與香港四季酒店雞尾酒吧ARGO聯乘推出以藝術盛宴為主題的期間限定特色雞尾酒菜單，讓愛酒之人以全新角度品嚐這款氈酒，感受No.3 London Dry Gin的風味。

英國最古老酒商之一Berry Bros. & Rudd具300年悠久歷史，是英國皇室御用酒商之一，其自家打造的No.3 London Dry Gin更四度獲選為「World’s Best Gin」。No.3 Gin邀請了世界上最頂尖的釀酒師、調酒師及烈酒專家參與配方製作，當中包括世界上唯一擁有氈酒學博士學位的Dr. David Clutton。

No. 3 Gin挑選天然有機的草本原材料包括杜松子、甜橙皮、葡萄柚皮、芫荽、當歸根及豆蔻後，再以有逾百年歷史、位於氈酒發源地荷蘭的古典銅壺式蒸餾器提煉草本精華及酒精，最終創造出杜松子、柑橘及草本三種主要風味。杜松子與柔和柑橘果香互相烘托，順滑的口感配上口腔中香草餘香。

六角形的瓶身設計代表了No.3的6種天然材料，青綠色酒瓶則象徵了杜松子、草本及果香3種主要味道，而瓶身標誌性的鑰匙更是No.3歷史洗禮的見證。此外，No.3 London Dry Gin亦邀請藝術家將酒液以顯微鏡40倍放大檢視，出現如萬花筒般的畫面，品牌以這暈染作為全新瓶身的形象色彩。

登陸香港四季酒店

▲ No.3 Gin特色雞尾酒由四季酒店集團亞太區酒水大使和香港四季酒店酒水經理Lorenzo Antinori主理。（圖片由品牌提供）

氈酒不僅適合純飲，可以作一杯Gin Tonic或Martini雞尾酒。No.3 London Dry Gin是五星級酒店酒吧、米芝蓮星級餐廳的饕客之選。今次No.3 London Dry Gin到港，同步宣佈與於香港四季酒店ARGO酒吧聯乘，推出期間限定的No.3 Gin特色雞尾酒。ARGO由四季酒店集團亞太區酒水大使和香港四季酒店酒水經理Lorenzo Antinori主理，今次聯同 No.3 聯乘合作以藝術盛宴為主題，讓愛酒之人在ARGO品嚐No.3 Gin雞尾酒。

兩款雞尾酒包括Century Highball及Heirloom Gimlet。Century Highball以No.3 London Dry Gin為基底，混合清爽的Tonic Water，另外加入紫蘇酒，調製出Gin & Tonic雞尾酒。這款以紫蘇葉點綴的雞尾酒不但顏色鮮豔，清甜甘香。Heirloom Gimlet同樣以No.3 London Dry Gin為基底，混合北歐「生命之水」阿夸維特烈酒的番茄，打造出味道帶鹹的雞尾酒Heirloom Gimlet，還有作裝飾用的醃車厘茄。

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No.3 London Dry Gin

香氣：明亮、清爽、清新，帶有令人振奮的杜松子氣息

口感：杜松子、花香、夏日氣息、溫暖的荳蔻，柑橘果香及刺激辛辣芫荽薑味

尾韻：當歸根的乾燥味道

No.3 London Dry Gin由烈酒集團Edrington Hong Kong獨家發售，每枝建議零售價為港元$498，容量為70cl。

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責任編緝：蕭雅文