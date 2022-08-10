【新品速報】四度獲選「World’s Best Gin」氈酒登陸四季酒店 6種天然材料而成＋限定雞尾酒
愛品酒人士要留意了，No.3 London Dry Gin氈酒從倫敦登陸香港！No.3 London Dry Gin氈酒融合6種天然材料，以杜松子、草本及果香味作平衡，剛於「酒界奧運」國際烈酒競賽第四度榮獲「World’s Best Gin」世界殊榮，更是歷史上唯一登上最高榮譽寶座 「Supreme Champion Spirit」的氈酒。
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今次No.3 London Dry Gin以全新晶透湖水綠瓶身示人，還與香港四季酒店雞尾酒吧ARGO聯乘推出以藝術盛宴為主題的期間限定特色雞尾酒菜單，讓愛酒之人以全新角度品嚐這款氈酒，感受No.3 London Dry Gin的風味。
英國最古老酒商之一Berry Bros. & Rudd具300年悠久歷史，是英國皇室御用酒商之一，其自家打造的No.3 London Dry Gin更四度獲選為「World’s Best Gin」。No.3 Gin邀請了世界上最頂尖的釀酒師、調酒師及烈酒專家參與配方製作，當中包括世界上唯一擁有氈酒學博士學位的Dr. David Clutton。
No. 3 Gin挑選天然有機的草本原材料包括杜松子、甜橙皮、葡萄柚皮、芫荽、當歸根及豆蔻後，再以有逾百年歷史、位於氈酒發源地荷蘭的古典銅壺式蒸餾器提煉草本精華及酒精，最終創造出杜松子、柑橘及草本三種主要風味。杜松子與柔和柑橘果香互相烘托，順滑的口感配上口腔中香草餘香。
六角形的瓶身設計代表了No.3的6種天然材料，青綠色酒瓶則象徵了杜松子、草本及果香3種主要味道，而瓶身標誌性的鑰匙更是No.3歷史洗禮的見證。此外，No.3 London Dry Gin亦邀請藝術家將酒液以顯微鏡40倍放大檢視，出現如萬花筒般的畫面，品牌以這暈染作為全新瓶身的形象色彩。
登陸香港四季酒店
氈酒不僅適合純飲，可以作一杯Gin Tonic或Martini雞尾酒。No.3 London Dry Gin是五星級酒店酒吧、米芝蓮星級餐廳的饕客之選。今次No.3 London Dry Gin到港，同步宣佈與於香港四季酒店ARGO酒吧聯乘，推出期間限定的No.3 Gin特色雞尾酒。ARGO由四季酒店集團亞太區酒水大使和香港四季酒店酒水經理Lorenzo Antinori主理，今次聯同 No.3 聯乘合作以藝術盛宴為主題，讓愛酒之人在ARGO品嚐No.3 Gin雞尾酒。
兩款雞尾酒包括Century Highball及Heirloom Gimlet。Century Highball以No.3 London Dry Gin為基底，混合清爽的Tonic Water，另外加入紫蘇酒，調製出Gin & Tonic雞尾酒。這款以紫蘇葉點綴的雞尾酒不但顏色鮮豔，清甜甘香。Heirloom Gimlet同樣以No.3 London Dry Gin為基底，混合北歐「生命之水」阿夸維特烈酒的番茄，打造出味道帶鹹的雞尾酒Heirloom Gimlet，還有作裝飾用的醃車厘茄。
No.3 London Dry Gin
香氣：明亮、清爽、清新，帶有令人振奮的杜松子氣息
口感：杜松子、花香、夏日氣息、溫暖的荳蔻，柑橘果香及刺激辛辣芫荽薑味
尾韻：當歸根的乾燥味道
No.3 London Dry Gin由烈酒集團Edrington Hong Kong獨家發售，每枝建議零售價為港元$498，容量為70cl。
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責任編緝：蕭雅文