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【如廁爭議】30周孕婦商場親子廁格如廁　遭港媽批鬥：唔係俾你哋用㗎

育兒經 12:10 2022/08/10

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孕婦去商場親子廁格被港媽批鬥。

除了「關愛座」不時惹起爭議，近日連商場廁所親子廁格的優先使用權都引發熱論。有港媽在社交平台投稿，公審一名孕婦使用親子廁格，令她女兒要等候較長時間，認為大人應該可以忍一忍。不過，網民反批評港媽無同理心，不明為何要為難大肚婆。

有港媽在facebook專頁「生仔要考牌系列」投稿，她表示，日前帶女兒到商場的廁所，當時人龍很長，她們沒有跟大隊，直接在親子廁格外等待。廁格開門後，港媽看見一名約懷孕30多周的孕婦走出來，她即時斥責該孕婦，指親子格不是讓成人使用，

你又冇拖住小朋友，個個都走入去你叫我哋拖住小朋友嘅要等幾耐？

最新影片︰

孕婦回應指自己憋尿，港媽仍繼續鬧，認為大人憋尿可以忍一忍，

急尿大曬呀？你成年人唔識忍？小朋友就話啫。

洗手後，孕婦回頭向港媽表示，將心比己，港媽也曾經是孕婦，並非人人都沒有被胎兒壓住膀胱，而且她已經排隊排了很久，只是見到親子格有人出來，才進去使用。惟港媽聽過解釋後仍不滿意，

你可以等其他格㗎小姐，親子格係俾我哋有小朋友嘅人用。

最後，孕婦沒有再與港媽爭辯便離開，港媽卻認為孕婦態度囂張，「而家啲大肚婆真係串過馬（碼）頭咕哩」。

網民斥港媽無同理心

不過，港媽似乎圍爐失敗，大多網民都斥責港媽沒有同理心，認為孕婦有排隊，排到去哪一格都沒問題，又指「往往大肚俾人留難嘅永遠係女人，明明自己都大過肚」。

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文章獲「生仔要考牌系列」授權轉載。

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責任編輯：王明芳

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