【病童願望】6歲血癌病童化身小小救護員　赴消防及救護學院實習拯救傷者

▲ 6歲Oscar患有白血病，早前願望成真，化身小小救護員。

人人都有夢想！6歲Oscar患有急性淋巴性白血病，在抗病期間獲醫護悉心照顧，他的夢想就是成為救護員去幫助他人。Oscar的願望很快就已經實現了，早前他到消防及救護學院、牛頭角救護站，接受連串訓練，化身小小救護員。

▲ 6歲癌童Oscar立志成為救護員。（圖片提供︰願望成真基金）

6歲癌童立志成為救護員

「Salute, Oscar救護員！歡迎你成為香港救護員。今日你將會接受一連串嘅訓練及任務。」6歲男童Oscar參加了慈善團體「願望成真基金」的活動，許下「我想成為救護員」的願望，近日，在facebook專頁「Make-A-Wish Hong Kong 願望成真基金」就分享了Oscar願望成真的過程。

Oscar患上急性淋巴性白血病（又可統稱為「血癌」），他立志成為一位救護員，原因是曾看過一套劇集，有感劇中救護員哥哥很有型，所以慢慢萌生此想法。加上，患病的他在出入醫院期間，親身見證到救護員的工作，亦接受到很多醫護人員的照料，所以希望大個之後可以照顧返有需要的人。

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赴消防及救護學院實習

慈善團體願望成真基金知道Oscar的願望，團隊聯絡消防處，基金感謝消防處二話不說答應一齊實現Oscar的願望，小小年紀的Oscar表示，希望學到救護知識，並特別提到「我好想試下用抬床拯救傷者」，救護人員十分細心，按Oscar的需要度身安排每個細節。

早前，Oscar跟媽媽來到消防及救護學院，由消防及救護學院的Peter Sir同Henry Sir帶領同仔細講解下，Oscar參觀了消防及救護學院各個場地、設施及「消防及救護教育中心暨博物館」。期間Oscar更觀看了結業會操綵排，他代入當中，想到自己長大後成為其中一位畢業生的畫面。

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參觀過程中，Oscar非常專心，把握學習每個有關救護的小知識，事前準備了問題去請教各位救護員哥哥。Oscar特別想學習敬禮，希望以此共同語言，表達對各位的謝意。

小小救護員Oscar更有接受特別任務，願望團隊特別安排一個「任何仁treasure hunt」，將香港消防處吉祥物「任何仁」公仔收藏於Oscar最鍾意的救護車入面，讓他預先實習拯救傷者，果然，精靈可愛的Oscar非常迅速拯救出所有「任何仁」。相信是次體驗會令Oscar留下深刻的形象，讓他更堅定朝著成為救護員的夢想努力！

▲ 願望成真基金與消防處一起實現Oscar的願望。（圖片提供︰願望成真基金）

願望成真基金

願望成真基金於1998年在香港註冊為慈善團體，旨在為居於香港及澳門、3至17歲並患有重病的兒童創造改寫生命的願望，透過願望成真的體驗令他們的人生充滿希望、力量及快樂。

文章獲「Make-A-Wish Hong Kong 願望成真基金」授權刊登。

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責任編輯︰顏紫燕