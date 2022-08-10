【升學出路】HKDI開辦全新藝術科技高級文憑課程　培育荷里活級電影製作人才

▲ HKDI開設全新藝術科技課程，引入最新虛擬製作設備於教學上。（有關機構提供）

大學聯招（JUPAS）結果今日（10日）放榜，對電影製作有興趣的考生，可以考慮一下香港知專設計學院（HKDI）全新「藝術科技高級文憑」課程，對應因電影數碼化而應運而生的人才需求，為有東方荷里活之稱的香港注入更多新血，讓香港都能做出媲美《蝙蝠俠》的國際級製作。

近來賣座的電影大部份都是來自荷里活的科幻巨製，一幕幕身臨其境的畫面讓觀眾看得情緒高漲。以風靡全球最新版本的《蝙蝠俠》為例，葛咸城的日與夜，荒廢大廈內蝙蝠俠與貓女對決，以及每個驚險場面都讓觀眾驚叫連場。

引入最新虛擬製作設備

然而觀眾見到栩栩如生的畫面並非實境拍攝，而是透過最新大型實境LED屏幕的「延展實境」科技，並配以「實時攝影機追踪系統」而製作出難分真假的場面。這項最新國際技術並非荷里活獨有，香港知專設計學院（HKDI）已率先引入這項最新的設備，就讀「藝術科技高級文憑」課程的學生都能親身體驗。

▲ 《蝙蝠俠》幕後製作影片展示最新大型實境LED屏幕的「延展實境」科技。（影片截圖）

首先了解為何這項全新的技術被受科幻電影巨製所追捧，有別於以往的大家已知的「綠幕」或電腦合成影像（CG），「延展實境」用上大型實境LED屏幕，構製一個360度，真實程度如同相片的虛擬實景。以往的「綠幕」及CG演員需要憑想像演出，但在虛擬實景的包圍下，他們有親臨其境的體驗，讓演出及表情更到位。另外，整體畫面的構圖及美學亦得以大大改善。

虛擬實景展現的影像由電腦操作，每個畫面都可以計算，每個映照在演員臉上的光度都可以調校，令攝影師不再被實境燈光所局限，提升真實感。拍攝上用上「實時攝影機追踪系統」，演員可以準確又穩定穿梭虛擬場景之間，務求讓觀眾在銀幕上感受到親臨其景的效果。相關的技術除了應用於最新《蝙蝠俠》，於上映中的《雷神奇俠4：愛與雷霆》電影亦有使用。

最新影片推介︰

讓學生熟習操作提升競爭力

隨著這類電影的熱賣，觀眾對作品的要求也越來越高，巿場上也因應這項新科技衍生出全新的職位——如藝術科技專家及延展實境製作人等。當我們以為這些都是「荷里活限定」，需要遠赴海外學習，事實上緊貼業界發展並著重實踐的HKDI已開設全新「藝術科技高級文憑」，並引入荷里活製作級別的「實時攝影機追踪系統」，及大型LED屏幕等最新的虛擬製作設備。

學生可以「落手落腳」實際操作行業上最新的設備，而課程的特色亦有助裝備學生的藝術觸覺及製作能力。同時，講師均是擁有豐富電影製作經驗的虛擬製作專家，助學生掌握更多巿場的形勢，提升學生的競爭力，培育他們成為擅長不同科技領域如藝術創作、現場表演設計、互動參與及沉浸式體驗等的新人才。

▲ 「延展實境」科技配以「實時攝影機追踪系統」，被受現今科幻電影巨製所追捧。。（有關機構提供）

學生已獲業界招手

不單是新課程學生會學習這項最新的科技，HKDI亦因應科技發展而調整現有的數碼媒體課程，並加入相關科技的訓練，讓所有同學都能受惠於學院內最新添設的設備。

應屆數碼媒體學系的畢業生——曾焱就利用最新的延展實境，及實時攝影機追踪系統，創作以太空科幻主題的微電影畢業作品。李同學表示現在已收到兩家公司向他招手，他身邊的同學同樣有不少機會，可見巿場熱切渴求這類虛擬製作的人才。

課程入學要求︰

香港中學文憑考試五科成績達第二級或以上，包括英國語文及中國語文；或VTC基礎課程文憑；或VTC職專文憑／職專國際文憑；或毅進文憑；或同等學歷。

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責任編輯︰林綺玲