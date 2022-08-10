【賣樓移民】爸媽助置業獨生女隱瞞賣樓移民　 兩老最後一刻獲悉傷心不已

▲ 父母女又冇，養老錢又冇。

英國開放申請「5+1」BNO居留簽證後，香港掀起移民潮，暑假更是移民的高峰期，方便仔女去到當地開學，不過很多家庭，不願意帶同父母前往，理由有很多，父母年紀大不適應；到外國後前路屬未知數，可能父母去到當地變成負累，所以有很多年紀老邁的父母選舉留港。

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香港樓價高企，年輕人置業相當困難，不少有能力的父母都會協助子女置業，有人在討論區親子王國發文，指有父母早年用積蓄全力協助獨生女置業，但近日女兒決定賣樓舉家移民，還要直到最後一刻才通知父母，父母傷心得聲淚俱下，仍無法改變女兒的決定，令人心酸。

樓主指，該對父母不單為女兒置業，平日更負責照顧一對孫兒，每天送上學後才上班，更會為孫兒準備早餐，知道女兒決定移民後，沒有出言怪責，只是覺得很傷心。

雖然樓主沒有說明自己跟事主的關係，但就對該獨生女的所作所為感到生氣，表示

但這名女兒用父母的積蓄置業，再賣樓移民，變相利用兩老的金錢移民，但並沒有事先知會他們，反而隱瞞他們至最後一刻，十分不孝。

樓主又指這位女兒擔憂香港前景，希望帶同子女到英國過夢想人生，但卻沒有考慮過父母的感受，令父母頓時「人又無，錢又無」，亦要擔心年老時沒有女兒照顧和探望。不過，最令樓主不解的是，當他與同事分享此事時，人人都表示理解女兒的行為，令他十分無奈：「唔通仔女係寶，父母係草？我真係理解唔到」。

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責任編輯︰王明芳