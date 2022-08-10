【月經迷思】經期不適吃止痛藥後熟睡　女生醒來驚見下體變蟻巢【附醫生解釋】

▲ 經期不適吃止痛藥後熟睡，女生醒來驚見下體變蟻巢。

不少女生月經期間都有經痛問題，會透過睡覺休息緩解不適。不過，台灣一名女大學生日前就因經痛時吃了止痛藥後熟睡，醒來後竟驚見螞蟻爬滿下體吃月經，令其大感崩潰。

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事主在Dcard討論區發文，表示自己上大學後，家裏不再像以前一樣常打掃，所以當她放暑假回到家，就發現家裡到處都是螞蟻。經過1個月時間做驅蟲及每天清潔家居，螞蟻數量隨之變少，因此事主在經期不適時，就選擇吃藥後躺在沙發上睡覺。由於事主熟睡，對外界無感知，在迷糊著醒來去廁所時，發現馬桶墊上有螞蟻，這才驚覺自己大腿根部還有衛生棉上都爬滿螞蟻。

事主受驚並立即沖洗下體，事後心有餘悸，便上網求助稱「不知道是不是沖乾淨就沒事了，還該去看醫生檢查一下？」更表示，自己真的沒想過螞蟻會吃月經，也沒想到止痛藥可以讓人無感到這種地步。

帖文引來不少網友關注，有人懷疑事主可能有尿糖問題，才引來螞蟻，建議事主去醫院檢查。而事主也回應指自己事後已就醫檢查，證實沒有感染也沒有糖尿病問題。而另外也有網民指，月經對螞蟻很有營養，所以它們確實會吃月經。更有人表示有相同經歷，見過丟棄的衛生棉上爬滿螞蟻；甚至眼睛受傷紗布上的分泌物、内褲上的分泌物，也會招惹螞蟻。

據台媒報道，台灣的衛生署立基隆醫院蕭永薰醫生，曾在衛福部設置的「台灣E院」說明，使用過的衛生棉含經血、分泌物及代謝物，就螞蟻而言，是豐富養分的來源及容易引來螞蟻沾惹，並不是因為患有糖尿病的原因。

被蟻咬傷勿自行刮破患處

據衞生署資料，本港有被毒節足類動物咬傷及螫傷的事故，主要是由蜜蜂、蜈蚣、螞蟻等動物引致。當中，入侵紅火蟻會叮咬和螫刺人類，傷口會灼痛，其後於一兩天內形成非常痕癢的白色膿疱。痛楚及膿疱或會持續10 天，並可能留下永久的疤痕。由於破開的傷口可能會出現細菌感染，所以傷者不應將膿疱刮破，應該讓它自然消退。但若出現嚴重徵狀如身體多處皮膚感到痕癢、面部腫脹，嘴唇、舌頭、喉嚨及上呼吸道腫脹、全身皮膚發紅、心跳加速、頭暈氣喘或呼吸困難，則須即時求醫。

香港蟲害管理學會主席陳澤森亦曾表示，若人體接觸到兵蟻釋出的分泌物，皮膚亦會痛和紅腫，如遇這種情形，只需以清水沖洗患處即可。如市民在家中遇到這種情形，可把食物源頭移開，避免蟻群愈積愈多。

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責任編輯：羅嘉欣