【TVB醫療劇】盤點大台歷年叫好叫座醫療劇　影帝張家輝曾參演其中兩部

▲ 大家有沒有看過全部呢？

TVB近日熱播中的醫療劇《白色強人II》與上輯一樣深受觀眾喜歡，加上今次共有三帝兩后坐鎮，陣容更加強盛，而收視最高有20.4點（132.6萬觀眾）收看，成績相當不錯。其實多年來無綫播出的醫療劇均叫好叫座，套套都非常有迴響！

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《妙手仁心》系列

1998年的劇集《妙手仁心》由吳啟華、林保怡、蔡少芬、陳慧珊、張家輝和蘇永康等人演出，播出時掀起一番追劇潮。

劇中演腦外科醫生「程至美」的吳啟華更深入民心，至今仍為人熟悉，加上當時他與演「唐姿禮」蔡少芬的浪漫淒美感情線，令不少觀眾看得動容。

全劇32集平均收視於32點-34點之間，結局更有42點。

由於觀眾反應熱烈，2000年推出《妙手仁心II》繼續由吳啟華、林保怡主演，女主角則由陳慧珊和蒙嘉慧擔任，再加入陳豪及邵美琪，反應亦不錯。

直到2005年，再有《妙手仁心III》出現，亦為《妙手仁心》系列的最後一輯，劇中除了故有班底吳啟華、林保怡外，女主角更有黎姿、吳美珩和廖碧兒加入，平均收視最高有30點，最低也有27點。

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《天涯俠醫》

由張家輝、林峯、郭羨妮、唐寧和梁詠琪參與的劇集《天涯俠醫》於2004年播出，為TVB 37周年台慶劇，亦是張家輝至今為止最後一部主演的無綫電視劇。

故事講述無國界醫生的工作，為求逼真，劇組更遠赴肯雅及廣西拍攝外景，無論製作還是陣容都非常強大，平均收視也有26至28點，最高收視更有39點。

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《On Call 36小時》系列

由馬國明、楊茜堯、羅子溢、黃智雯、袁偉豪等人主演的劇集《On Call 36小時》於2012年播出，劇中演「一件頭」的神經外科醫生馬國明，與「魚仔」醫生的楊茜堯至今仍為人留下深刻印象。

全劇平均收視30.6點，成為無綫2012年第一季最高收視劇集，而大結局平均收視37點，為無綫2012年全年最高收視的大結局。

及後，續集《On Call 36小時II》於2013年播出，這輯更加入女神朱千雪及岑麗香，而吳啟華亦不再演「程至美」一角，搖身一變為病理學醫生。全劇平均收視在25-26點，最高收視更有31點。

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《跳躍生命線》

2017年播出的劇集《跳躍生命線》由馬德鐘、何廣沛、劉佩玥、陳瀅、張曦雯和羅天宇等參演，是香港首部以救護員為題材重心的電視連續劇。

此劇於《萬千星輝頒獎典禮2018》中獲得「最佳劇集」殊榮，而馬德鐘亦憑「麥在田」一角獲得「最佳男主角」，何廣沛憑「卓家傑」一角獲得「飛躍進步男藝員」。此劇的插曲《但願人長久》亦獲得「最受歡迎電視歌曲」。

至於全劇平均總收視29.3點，成績亮眼。

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《星空下的仁醫》

2021年播出的劇集《星空下的仁醫》同樣陣容強勁，由鄭嘉穎、馬國明、鍾嘉欣、周家怡及羅子溢等人演出，此劇更是嘉欣婚後從加拿大返港首部劇集，除了演員吸引外，題材以兒科為主，每個單元故事亦非常感人。

劇中鍾嘉欣演繹抱子嚎哭的戲份更被讚具層次，不少網民被此幕戲感動，大讚嘉欣演技昇華不少，終她憑此劇勇奪馬來西亞最喜愛TVB女主角獎項。全劇平均收視19.4點，最高收視則有22點。

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