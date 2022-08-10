【痞子殿下】張穎康與細粒粒成最好笑CP　阿康入行22年演出屢有出色表現 　

▲ 張穎康遭細粒粒熊抱一幕，夠爆笑！

TVB劇《痞子殿下》收視理想，演員被讚演出生鬼搞笑，除男主角周嘉洛夠出位外，第二男主角張頴康也充滿喜感。

昨晚（8月9日）播出的《痞子殿下》第7集，講述壯龍（張頴康飾）跟初戀情人小娟（陳嘉佳飾）重遇，可惜「女神崩壞」，壯龍出盡方法逃避小娟，二人的互動夠惹笑。

【恩愛夫妻】張頴康麥雅緻一家五口郊遊散心 疫情嚴峻籲爸媽向孩子坦承擔憂

最新影片推介：Ben Sir+孫慧蓮專訪

與細細粒有火花

其實昨晚劇情交代小娟走來搵壯龍，不過痴心夢碎的壯龍冷待小娟，更被蠻儀（陳瀅飾）踢爆：「攏明想避開人」，其後更叫二人好好傾下偈。

小娟即對壯龍說：「佢地真係識做啦，我終於有機會跟你傾偈，談下心，壯龍哥，依家無人，我可不可攬下你。」

一面驚青的壯龍婉拒：「梗係唔好啦，呢度咁多人，通街都係人。」他環顧四周無人時，小娟突然擁抱他。

▲ 張頴康跟陳嘉佳有感情線。

只見壯龍樣子委屈又痛苦兼說：「你『銀』到我兩條筋骨。」，正當小娟想替他揉胸時，壯龍即說：「基於衛生問題，大家也是保持社交距離。」

接著小娟建議明天去撲碟，壯龍捱搪：「蝴蝶就快絕種，要響應保肓。」最後小娟建議行沙灘，壯龍立刻說：「沙灘有鯊魚，如果見到五花腩在水上飄，一啖落落來就唔好。」二人的互動十分搞笑。

隨後，壯龍解釋小娟的模樣跟從前天壤之別，他難以接受此事並說道：「我真係不介意你肥，但油膩呢家野，我真係怕三高。比點信心我，總有一日我啃得落你」對白夠晒抵死。

▼ 點擊圖片放大 +17 +16

獲劉德華賞識

其實張頴康加入演藝圈已22年，18歲時，阿康加盟劉德華的天幕公司成旗下藝人，2006年在華仔推薦張頴康加入TVB藝訓班，其後當上藝員，之後更認識了麥雅緻。

在2010年可說是張頴康人生轉捩點，當時跟拍拖兩年的麥雅緻計劃結婚，可惜演員的收入實在太低，故決意轉行跟阿叔上內地學做生意。

可是，期間發生車禍令他猛然醒覺：「我想如果就這樣死了會有甚麼遺憾，不要說連主角未做過，連主要演員都未試過，真的不甘心，所以跟Angie（麥雅緻）說想返無線拍劇，她叫我繼續去發夢，錢不用多想。」

▲ 張頴康於2016年奪得第一個獎。（頒獎禮截圖）

演出不斷獲讚

默默耕耘約10年終於捱出頭，在2016年著演《一屋老友記》裡「三寶」人氣急升，更奪得「飛躍進步男藝員」。2019於《十二傳說》「升呢」為第二男主角，同年，他憑《解決師》飾演「文浩全（Man Sir）」一角角逐視帝。

近年張頴康機會不少，但始終都是男二角色，他曾向TVB發「最後通牒」，揚言「做唔到男一就走」。

去年現身《換命真相》活動時，他再次透露壓力愈來愈大，認為一個男演員於40至50歲是黃金時期，所以他曾對公司說，若一線演員沒空檔，可以找他頂上，但如果去到某個時刻都等唔到，他會選擇離開。

▲ 張頴康獲太太麥雅緻扶持。（取自instagram）

感謝太太支持

另外，張頴康與麥雅緻結婚10年，二人育有三名子女，麥雅緻更陪伴張頴康面對銀屑病。

早前接受TOPick訪問時，張頴康感激老婆一路上的陪伴，不但沒有嫌棄自己，更積極和他一齊面對病情。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

【身教子女】40歲麥雅緻教育大學碩士畢業 歷盡風雨進修︰天上爸爸會看到

張頴康說：「她了解後，就開始跟我一起找方法醫治，我會形容太太陪我打這場仗的拍檔。因為她一方面很支持我，另一方面就很嚴謹地看管着我，要我生活健康，減低病發的機會。」

其實他在4歲時遭生母離棄，父親亦在他10歲時另娶內地太太。

因此，張頴康年幼時由祖母照料，而父母離異確令他對婚姻失信心，正是麥雅緻令他重燃希望人生：「我原本是個充滿負能量及悲觀的人，是她令我尋回希望，包括對組織家庭的希望，我會想怎會搵到人跟我結婚呢？我不是特別英俊，又不是有家底，但她完成沒介意過。」