【明日戰記】古天樂新片主題曲今日派台　Winka暫跳出COLLAR與ANSONBEAN合唱

▲ 《明日戰記》的主題曲《明日之明日》由COLLAR成員陳泳伽（Winka）及陳毅燊（ANSONBEAN）合唱。

香港後末日科幻動作片《明日戰記》將於8月25日上映，電影由吳炫輝執導，古天樂、劉青雲、劉嘉玲、姜皓文與謝君豪主演，令戲迷十分期待。

《明日戰記》的主題曲《明日之明日》找來女團COLLAR成員陳泳伽（Winka）及陳毅燊（ANSONBEAN）合唱，兩代《造星》新血首度合作，為大家帶來新鮮感。

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《明日之明日》派台

天下一電影於官方FB公布消息，寫道：

【預告】《明日戰記》電影主題曲《明日之明日》 由ANSONBEAN 及Winka@COLLAR主唱《明日戰記》電影主題曲《明日之明日》將於今日派台！

並於今晚午夜12時於各大音樂平台上架 密切留意，中午12點「叱咤樂壇」 #明日之明日 #AnsonBean #Winka #Collar #明日戰記 #主題曲

ANSONBEAN

@winka Chan 陳泳伽

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兩代《造星》擦火花

參加《全民造星IV》入行的Winka自入團後首次跳出COLLAR，與憑《全民造星III》彈起的ANSONBEAN攜手合作，兩代《造星》新丁首度合唱送上驚喜。

網上一直有傳《明日戰記》主題曲會由主演的古天樂親自開金口，並與一代歌后王菲合唱，消息一度於網上引起討論。

如今，官方公布《明日戰記》電影主題曲《明日之明日》由Winka和ANSONBEAN合唱，不少「泳瓜」（Winka粉絲名）和「豆粉」（ANSONBEAN粉絲名）都表示興奮，紛紛留言支持偶像。