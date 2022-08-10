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【明日戰記】古天樂新片主題曲今日派台　Winka暫跳出COLLAR與ANSONBEAN合唱

娛樂 12:35 2022/08/10

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

《明日戰記》的主題曲《明日之明日》由COLLAR成員陳泳伽（Winka）及陳毅燊（ANSONBEAN）合唱。

香港後末日科幻動作片《明日戰記》將於8月25日上映，電影由吳炫輝執導，古天樂、劉青雲、劉嘉玲、姜皓文與謝君豪主演，令戲迷十分期待。

《明日戰記》的主題曲《明日之明日》找來女團COLLAR成員陳泳伽（Winka）及陳毅燊（ANSONBEAN）合唱，兩代《造星》新血首度合作，為大家帶來新鮮感。

【COLLAR成員】Winka輟學養弟走出低潮追夢　與So Ching音樂會能否如期舉行？

最新影片：

《明日之明日》派台

天下一電影於官方FB公布消息，寫道：

【預告】《明日戰記》電影主題曲《明日之明日》

由ANSONBEAN 及Winka@COLLAR主唱《明日戰記》電影主題曲《明日之明日》將於今日派台！
並於今晚午夜12時於各大音樂平台上架

密切留意，中午12點「叱咤樂壇」

#明日之明日 #AnsonBean #Winka #Collar #明日戰記 #主題曲
ANSONBEAN
@winka Chan 陳泳伽
明日戰記 Warriors of Future

【明日戰記】CG鏡頭數量或成亞洲片之最　劉青雲張家輝佩服古天樂魄力

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兩代《造星》擦火花

參加《全民造星IV》入行的Winka自入團後首次跳出COLLAR，與憑《全民造星III》彈起的ANSONBEAN攜手合作，兩代《造星》新丁首度合唱送上驚喜。

網上一直有傳《明日戰記》主題曲會由主演的古天樂親自開金口，並與一代歌后王菲合唱，消息一度於網上引起討論。

如今，官方公布《明日戰記》電影主題曲《明日之明日》由Winka和ANSONBEAN合唱，不少「泳瓜」（Winka粉絲名）和「豆粉」（ANSONBEAN粉絲名）都表示興奮，紛紛留言支持偶像。

撰文 : TOPick柴犬出動

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