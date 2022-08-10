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【老如松柏】同一公司打足66年工 92歲婆婆膺「全球最高齡辦公室主管」分享3大養生法

健康 13:48 2022/08/10

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

不少人都想可以儘早完成「財務自由」，令自己不用再被工作綑綁人生，但日本有位老婦卻返其道而行，即使已屆92歲高齡，仍然於同一間公司打足66年工，絲毫沒有退下來的意思。她的拼搏精神更打入了健力士世界紀錄，被認證為「全球最高齡辦公室主管」。她更矢言「只要還能工作，就會永遠努力！」，又樂意分享其長壽心得，指工作佔要很重要的一環。

最新影片:

綜合日媒報導，出生於1930年的大阪的玉置泰子，二戰才剛結束她正正高中畢業時，為了養家，照顧年幼的2個弟弟，她藉由學校推薦進入了人壽保險公司工作，3年後再轉至紡織業，但公司因合併而搬離大阪，繼而進入目前任職的公司「SUNCO INDUSTRIES CO.」。由25歲工作至今，已66年，玉置泰子亦由當日的小職員搖身一變成為現在的總務部課長，負責會計與總務等工作，仍過著上午9時到下午5時的全職生活。

公司期盼我能努力工作到100歲，我也是這樣打算的。

我沒有設定退休年齡，只要能工作，就會永遠努力！

2020年11月，當年90歲的玉置泰子就被健力士世界紀錄封為「全球最高齡辦公室主管」，紀錄至今仍未有人打破。此外，在接受訪問時，她又毫不吝嗇古向記者分享了在高齡仍能維持健康的秘訣，稱可以健康到100歲：

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3大養生心得

1. 做30分鐘瑜伽
每天固定早上5時半起床，做30分鐘做瑜伽，習慣已持續了50年。

2. 誦讀《心經》
她指可以令自己心情平情，並對生活充滿感恩。

3.返工靠BMW
這裡是指（Bus）、捷運（Metro）和走路（Walk）。

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責任編輯：羅嘉欣

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