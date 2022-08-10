【夏蕙BB】黃夏蕙移民離港前發長文　夏蕙BB祝願香港社會未來棟樑：生活愉快

現年91歲的「夏蕙BB」黃夏蕙一向活躍於社交平台，又因每年農曆新年都配合該年生肖作出悉心打扮而大受歡迎。夏蕙BB在6月初於個人社交平台宣布移民，今日（8月10日）早上於社交平台發布「距離我離開香港22小時」為題的帖文，並送上祝願：「我祝願香港社會未來棟樑嘅每一個人，身體健康！」

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重看過往帖文

夏蕙BB提到她自己重看多年來在社交平台上的帖文，感慨地寫道：

當時，只係憑着一份長輩對小朋友照顧同關懷嘅心情，係最敏感嘅時間出咗呢段貼文，當其時，我身邊有好多朋友都鬧我，話我偏幫班後生仔，甚至有好多廣告商同商會嘅朋友，都透過我經理人截咗我九成嘅工作！嗰段時間，我同Simon彷彿被商界隔絕！不過我同經理人都無後悔！我哋唔係特別有錢！唔係特別偉大！亦唔係特別慈悲！

然後她指年青人是社會未來棟樑：

我哋只係知道，年青人係每一個社會嘅未來棟樑，玉不琢不成器！不過喺雕琢嘅過程中，必須要循循善誘咁教導佢哋，時代唔同啦！ 60年代家長可以體罰小朋友，90年代家長打小朋友係犯法！受軟唔受硬呢個道理，我相信每一個人都會明白，不過，又有幾多個家長可以去到呢個境界呢？因為家長永遠背着一份高高在上嘅尊嚴，又點可以低低望向小朋友佢哋意思嘅行為呢？

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夏蕙BB送上祝願

她續指：

我相信呢段貼文，有好多唔同政見嘅人都有留言，不過，我只係睇到大部份唔同政見嘅人，睇到呢件事，都懷着大愛嘅心去擔心呢班小朋友！睇到佢哋嘅回應，我自己眼角那情不自禁滲出了淚水，比佢哋回覆嘅內容感動到。係度，我都好多謝我經理人小肥豬Simon係最艱難嘅幾段時間，願意犧牲自己搵錢嘅理念，陪我一齊渡過。我祝願香港社會未來棟樑嘅每一個人，身體健康！生活愉快！有緣再見！

未有透露移民地點

黃夏蕙早前在個人社交平台宣布移民，也感謝經理人把她從人生低處走出來，「一齊共同努力左十年，佢見證住我人生最低潮嗰一刻，亦在我最低潮同黑暗嘅年代，幫我重新包裝形象，由D&G事件開始，叫我關心社會事情，教我用搞笑嘅手法，與民同樂。呢段時間，雖然艱辛，不過真係好開心！」

她又提到，「我只會同大家講，我無論身處世界某一個角落，我都會好掛住大家」。

上頭炷香

每年必到黃大仙祠上頭炷香的夏蕙BB，均配以出位獨特的生肖造型示人，夏蕙BB曾接受TOPick訪問，大談為何堅持年年上頭炷香。

夏蕙BB表示年年都搶上頭炷香，原因是黃大仙能帶給她好運，而且黃大仙靈驗之餘亦導人向善，她有信心黃大仙會保佑她，所以十年以來從不間斷。「我好神心，這是我的信仰，我覺得每年來上香，我就一定要繼續（上頭炷香）。

她也訴說了背後的另一個因由，原來夏蕙BB以往曾有四位好友同行，包括鳳凰女、鄧碧雲等，可惜的是他們已相繼離世。四位好友都各自曾有一年沒有上頭炷香，「現時四人都離開了，更令我很驚慌，她們都一直有陪我來（上頭炷香），有一年無來，就出事，現時只剩我一個，所以我覺得心裡不舒服。」

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