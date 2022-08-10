【經痛警號】女子3年來每月經痛15日　求醫揭患子宮內膜異位症

▲ 女子3年來每月經痛15日，求醫揭患子宮內膜異位症。

不少女性都受經痛問題困擾。內地一名女子連續3年來，每月經痛達15天，一直以為是經期的正常反應，直到求醫才發現患上「腹股溝子宮內膜異位症」，需要接受手術治療。

根據內地傳媒報道，廣東佛山一名陸姓女子每次月經期間，右下腹、腹股溝會出現如撕扯般的疼痛，且每次都要15天左右才會緩解，症狀足足維持了三年，且一次比一次嚴重。

陸女以為是經期的正常反應，故未有重視，直至近日疼痛加劇，實在難以忍受，最終被家人送到醫院治療。經檢查後，證實她患有一種罕見的內異症疾病「腹股溝子宮內膜異位症」，所幸接受手術後，已康復出院。

廣東重症科醫生李鴻政指出，子宮內膜異位症的主要症狀是下腹痛、痛經、不孕以及性交不適，多發生於25歲到45歲之間的女性，當中又以經痛症狀最為常見，因此生育期的女性如有明顯的經痛症狀，且愈來愈嚴重，應盡早檢查。

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婦科專科醫生方秀儀曾接受TOPick訪問時拆解經痛成因以及紓緩方法。

經痛成因？

一般都是由於子宮肌層或子宮內膜的前列腺素分泌過度，使肌肉收縮，再加上子宮肌肉的缺血，從而造成疼痛的感覺。

痛至甚麼程度要求醫？

若有嚴重經痛（包括：普通止痛藥不能止痛、影響日常生活、會痛到嘔或暈、需要病假等），或不正常的經痛持續超過兩三天（甚至經期前後也痛），就需要諮詢醫生，進行身體檢查和盆腔超聲波掃描，以找出病因，作適當治療。

醫生會先處方止痛藥來治療經痛。止痛藥能抑制前列腺素的合成或對抗其作用。病人只需在有經痛的日子，餐後服食這些藥物，療效可高達七至八成。

若經痛情況比較嚴重：

可能需要荷爾蒙治療，最常用的是口服避孕丸。

避孕丸抑壓了排卵後，子宮內前列腺素便能維持在恰當的分量，治療經痛成功率達七成。此外，現在有口服新型黃體素，專治子宮內膜異位所帶來的痛症，有效舒緩痛楚。

若有經量過多的問題：

醫生會考慮安上含黃體酮荷爾蒙的子宮環，除了可以作長期有效之避孕方法外，還可有效治療月經過多或經痛問題。

若經痛由婦科問題引起：

以上保守的療法均不能控制經痛，可能需要手術治療，例如：除去子宮內膜異位組織和瘢痕組織、切除子宮內膜異位囊腫（俗稱「朱古力瘤」）、子宮腺肌瘤等。

建議定期做超聲波檢查

方醫生建議，婦女可每年做一次超聲波檢查，檢查身體／子宮是否出現異常情況，尤其有病徵的婦女，如經痛、經量多的人。

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責任編輯：羅嘉欣