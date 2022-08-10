【好玩伯伯】Pokémon GO伯伯中風半年再出山　高峰期72部手機降至25部捉精靈

「Pokémon、日夜鍛鍊去取勝」2016年推出的手機遊戲Pokémon GO曾經在全球可謂風靡一時，不少玩家走到那就捉到那，雖然近年熱潮稍稍退卻，但亦有玩家對「捉精靈」熱情不減，台灣伯伯陳三元為了方便「捉精靈」，特意在單車車頭裝上手機支架，巔峰時期裝著72部手機在單車的照片，更令伯伯紅遍全球。

然而近日有台媒指伯伯在半年前突然中風，更一度無法說話及正常行走，伯伯現時身體恢復得不錯，亦重新開始「Pokémon大師」之路，惟不少手機因電池捐壞僅剩餘25部。

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綜合台灣傳媒報道，73歲的Pokémon伯伯陳三元，因中風無法說話及正常行走，半年多沒玩Pokémon Go，但近日身體經復康治療後，亦重新坐上「坐騎」，惟組裝良久沒用的手機支架時亦有些陌生，手腳並沒有以往靈活，伯伯說話聲線亦變得虛弱，沒有從前響亮。

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雖然身體變差，手機亦因太久沒用而電池損壞，從72部減至僅餘25部，但伯伯心態仍保持樂觀，表示「有多少就玩多少，人好起來再玩」。伯伯更即場表演踩單車，準確丟出精靈球展現身手，盼望將來仍會在大街小巷中看到伯伯捉精靈。

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責任編輯︰王明芳