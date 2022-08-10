【翁媳關係】禮貌說早安反被老爺咆哮　新抱細數老爺大男人三宗罪

▲ 老爺說話大聲又直，不時出口傷人都唔知，新抱硬食多次。

有時翁媳關係比婆媳更麻煩？台灣一名新抱在社交平台發帖，大呻老爺難頂，細數其三宗罪，就算禮貌向老爺說早安也被咆哮「什麼早安 ! 午安了啦！」無奈硬食，更慨嘆才剛入門，將來怎麼辦呢？

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該名新抱在Dcard發帖，主題為「分享 媳婦早起不早起？」，她透露結婚前已經知道老爺的為人，說話大聲、直接、大男人，

1. 說話非常大聲 2. 說話非常直接，老是覺得自己說的話沒什麼但其實很傷人很白目 (這點是連我婆婆都認證的呢，白目還拿做人直率當擋箭牌呵呵) 3. 大男人，某些觀念很傳統 但撇開這些，是個愛運動陽光外向不會一直來煩我們的公公啦！

新抱表示，自己和老公結婚沒多久，奶奶已經溫馨提示指老爺說話直接，不太得體，如果有不舒服的委屈要跟他們說，不要悶在心裡，也不要太在意老爺說的話，當耳邊風就好。

為免相見好同住難，新抱與老公住在北部，老爺、奶奶則住在南部，不算常常見面，所以每次受委屈後，她都盡量左耳進右耳出，不過最近她們提前慶祝88節（台灣的爸爸節），卻無辜受罪。

慶祝的前一天，只知道他們隔天要連同老公的阿公阿嬤一起早上要開車上來，但他們沒說幾點到，只說隨意看當天幾點起來出發，因為有給他們車庫鑰匙所以也就沒特別問了，最後他們快9點就到了，老公先下樓幫忙開門，而我就跟著起床刷牙洗臉，稍微打扮一下才下去，下去時我對著樓下的公公婆婆大姑，阿公阿嬤開心的說早安！結果公公超大聲幾乎用吼的： 什麼早安 ! 午安了啦！

當下新抱感到非常尷尬，更來不及反應，只好默默的坐在飯桌，奶奶見狀即用力打了一下老爺，並指老爺怎麼這樣說話，但老爺仍堅持自己有理，「都到多久了現在才露面」，

我看了看手錶，才不到9點多啊 現在算中午？？？而且我起床也洗漱梳妝馬上下來了沒有耽誤啊！後來出門拿88節蛋糕的路上就跟老公說：我爸媽不會這樣對你說話，從來沒有，我保證以後也不會，我覺得我的家人我都教得很好，你可不可以跟你爸溝通一下，說話的...呃藝術？

新抱呻已經不是第一次這樣，老爺總是覺得新抱要比她早起，才剛剛嫁入門，將來點算，

他已經不是第一次這樣了，總覺得我要比他早起?才剛嫁給你沒多久就這樣，那以後呢?煮飯也是，說我太晚起? 他吃不到我做的早餐? 那他就等到9點吃早午餐啊，我又不是不做給他吃

其實她的老公已經跟老爺多次溝通無果，好彩有個順得奶奶和家姑，

結果晚一點老公就收到婆婆跟大姑的LINE，內容大概是我們一出門她們兩個人已經聯合把公公罵了好幾輪了，婆婆的意思是，公公說話老是這樣難聊漁港，好好的一句話老是也惹婆婆傷心，但婆婆強調那是別人家的女兒不是你的，你自己女兒睡到中午你不罵，人家媳婦睡到9點下來你就這樣，人家親媽怎麼罵都不為過，但你不行 !

最後新抱惟有自己安慰自己，「算了，不常見面，婆婆跟大姑老公也很給力，退一步海闊天空！」

發文一出，即引起網友熱議，不少網友異口同聲表示，還好大姑、奶奶及老公人很好，給力就真的久久忍一次，「說話更難聽的多的是，還是讓自己堅強點吧」。

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責任編輯︰王明芳