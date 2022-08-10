【為母心態】中年母衣著保守被女兒搶風頭　醫生媽媽自我提醒：尋回年輕的自己

▲ 醫生媽媽自我提醒，做母親以後，也要尋回年輕的自己。

咖啡廳來了三母女。兩位少女估計十三四歲，甫進來，濃濃的青春氣息，吸引了眾人目光。母親跟在後頭，卻沒有人留意她。因為我有兩個女兒，所以特別注意這種狀況。

這位母親保養得非常好，個子嬌小，貼身的黑色瑜伽褲顯出美麗的腿部綫條。灰色小上衣、球鞋、淡粧，長髮染成棕色，不見白頭。儀態也好，腰直肩挺，手臂不見贅肉，顯然平日是有運動的。兩位少女散着長髮，其中一個戴粗框眼鏡，均一的小背心、短褲，露出很長的大腿，踢着人字拖鞋，手提着鮮紅背囊。

仔細看，其實女兒們姿色平凡，五官和身形皆不及母親，為何卻比母親「吸睛」呢？分別在於：烏黑濃密頭髮、短褲露腿的裝束，以及那青春肆意飛揚的態度。

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頭髮是沒法子了，中年女人的頭髮又染又燙，總不能跟少女相比。服裝和態度卻是可以改變的—其實服裝就是態度。許多中年女人不再穿短裙短褲或鮮艷顏色，即使身形不遜於年輕女孩，也會不願像年輕人百般嘗試。

我想，如果咖啡廳的母親穿上短褲，一定非常吸引。但這位母親不僅衣着保守，態度亦拘謹，神情缺乏靈氣光彩，連帶白皙緊致的臉孔也像撲上一層灰。相反，女兒們容光煥發，輕鬆自在，沒有思慮重重，對四周事物都帶着好奇的興趣，舉手投足間意氣風發，正是韶華春光的氣色。

作為女性，隨着年紀增長，累垮人的工作和育兒，會忘記了青春時期的氣魄與膽識，抑壓了情緒與想像，以致失去色彩。尤其做了母親後，孩子幼小時需要不眠不休的照顧，只穿簡便樸素的服裝，加上深沉顏色以掩蓋發胖身形和嬰兒嘔奶的痕迹，即使孩子長大了也沒有改回習慣，這是多大的失誤啊！

我很慶幸有兩個日漸成長的女兒，她們白裏透紅的嫩肌、充滿創意的打扮、無窮無盡的精力，天天威脅着我，提醒我要尋回失落了的年輕的自己，要對自己再好些，要讓新鮮感、少女情懷、閱讀、音樂、思考、時尚、甜品、感動……以及各種美麗事物，重新回歸到我的腦袋和眼神裏，不讓女兒們搶盡風頭！

原文刊於《經濟日報》收費專欄「醫生媽咪」，原題為「為何母親不及女兒吸睛」。

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