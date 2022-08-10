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【入稟索償】指於警署被施加不合法武力　男生入稟向警方索償

社會 12:47 2022/08/10

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指於警署被施加不合法武力，男生入稟向警方索償。（資料圖片）

28歲男生早前被指於2019年8月，在紅磡參與非法集結，被捕時用腳踢向警員，並被搜出短刀及煙霧彈等武器及爆炸品，經審訊後被裁定襲警及非法集結等罪成，判監21個月。該男生昨（10日）入禀區域法院要求索償，指警方於紅磡警署等地對他施加不合法武力。

原告張漢東，答辯人律政司司長。入禀狀指，本訴訟關於香港警務處的警務人員所作出的侵權及不合法的行為，答辯人須就該些行為負責， 即警員於2019年8月10日及或11日，在黃埔港鐵站A出口或其附近，及或在1輛警車，及或在紅磡警署內對原告施加不合法武力。

資料顯示，原告早前被指於2019年8月11日，在紅磡參與非法集結，原告於被捕時曾用腳踢向警員盧振業，令盧唇部流血。隨後原告被搜出彈射器連彈珠、短刀、鎚子及7枚煙霧餅。原告經審訊後被裁定襲警、非法集結、在公眾地方管有攻擊性武器及管有爆炸品共4罪罪成，被判監21個月。

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記者：梁錦麟

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