【猴痘病毒】33歲亞裔男子感染猴痘誤以為濕疹　六度遭誤診全身急速擴散紅疹險失明

▲ 33歲亞裔男子感染猴痘，誤以為是濕疹。

全球多地接連爆發「猴痘」（monkeypox）感染個案，住在美國加州一名33歲亞裔男子早前感染猴痘，雙手發癢出紅疹，經6度線上診療均被判斷患上濕疹。疼痛令他在睡夢中痛醒，紅疹甚至蔓延全身，最終他在加州大學舊金山分校傳染病學專家診斷下證實患了猴痘。

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綜合外國媒體報道，現居美國加州的33歲亞裔男子鄺凱文（Kevin Kwong），在美國紐約返回加州兩天後，雙手莫名痕癢出紅疹，不時會在睡夢中痛醒。起初他以為自己患上濕疹，未料情況卻開始迅速惡化，紅疹陸續擴散至他的臉上，甚至還會流膿，而他的手肘、手臂及腳踝亦陸續出疹。

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經6次線上診療後，鄺凱文都被診斷患有濕疹。之後他亦有跟一位護士通過熱線電話，並去了一間緊急護理診所，以及去了兩次急診室，最終在7月初，獲加州大學舊金山分校傳染病學專家陳子平（Peter Chin-Hong）診斷，鄺凱文其實是患上猴痘。

陳子平為鄺凱文治療猴痘，並表示：「我較早前曾為其他猴痘個案進行治療，但他們相當有限。我只能說凱文的症狀，可能排在前5%疾病嚴重程度。」由於皮疹接近鄺凱文的眼睛，陳子平擔心若不治療，鄺凱文可能會有失明危機。

陳子平處方獲美國食藥局特別許可的抗病毒藥物Tecovirimat，在用藥首天，他的皮疹已停止蔓延。接下來兩天，他身上數百個腫脹斑點，變成紅圈。在鄺凱文得以痊癒後，他進行了兩次測試，均顯示為陰性。

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鄺凱文之後持續兩周，侍天服用6種抗病毒藥丸，清除體內病毒，而現時他已不再需要服用止痛藥。他亦表示：

我的臉龐首先得到治療，對我有相當大的幫助，能讓我再照鏡子。

自患病起一個多月以來，他的手腳終於得到痊癒。而他手上皮膚也開始脫落，並重新生長。惟他表示，心理上的創傷將需要更長時間恢復：

我覺得不那麼無懈可擊，因為它是一種迅速使人衰弱的疾病。我仍在為我的精神狀態努力，而非我的身體狀態。

患者死亡率可達10%

據本港衞生署資料，猴痘是一種由猴痘病毒引起的人畜共患病，首次於1958年從研究用的猴子身上被發現，而人類最早感染病例出現於1970年的剛果民主共和國。猴痘主要爆發於中非和西非。

在過去的猴痘爆發中，患者死亡率介乎1%至10%之間。人類感染猴痘後，病徵持續14至21天通常會自行痊癒。點擊下圖睇病徵及潛伏期：

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責任編輯：羅嘉欣