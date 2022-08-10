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【Awaken Festival】吳林峰感激軒公提醒小貼士　黃妍與小塵埃預告送上特別歌單

娛樂 13:36 2022/08/10

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

黃妍

Live Nation HK將於8月12至14日、一連三日假亞洲國際博覽館舉行全港首個以「852」為主題的Awaken Festival覺醒文化活動。

「852FES」為支持本地音樂，更聯乘音樂平台「Ones To Watch」邀請多位本地年輕音樂人包括唱作歌手吳林峰、「文青女神」黃妍及組合Nowhere Boys等，於「852FES x Ones to Watch」舞台輪流演出，讓觀眾從視覺和聽覺擁抱本地文化。

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鍾情士多人情味

「852FES」糅合各式各樣的本地懷舊文化，去年摘下「年度作曲人」的吳林峰也坦承熱愛舊式港味，還笑言兒時喜歡在士多買汽水、吃零食，留下了不少腳印，那些年的人情味至今仍然令人難以忘懷；他也直言創作歌曲《巴士光年》時，融入了不少香港特色：「《巴士光年》的主題和大家的日常息息相關，就是巴士路程和塞車，大家應該也經歷過。」

早前吳林峰曾於社交平台表示，擔任張敬軒演唱會嘉賓後獲益良多，他也笑言學以致用，並在本周五（8月12日）的音樂舞台上盡情發揮：「軒公給了我許多意見和想法，我也有向他請教咬字方法，他亦說了很多我唱歌時沒有注意到的小習慣，令我對唱歌多了一點概念，希望接下來的Live Show能帶給大家驚喜！」

熱愛近距離互動

「新一代文青女神」黃妍將於本周六（8月13日）聯乘小塵埃、Michael C等音樂單位登上覺醒舞台，她透露早已為樂迷準備「特別禮物」：「今次首次以『Our Works Our Live』參與演出，所以與另外三位伙伴討論了特別歌單，除了獻唱自己的歌曲外，亦會分別和小塵埃、Michael C合唱沒有演出過的歌曲。」

過去曾舉辦讀書會、社會實驗的她亦直言喜歡和歌迷近距離接觸，還預告未來若有適合的活動，絕對願意與本地文化單位合作。

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「Awaken Festival覺醒文化 」活動詳情：日期：2022年8月12-14日 

時間：8月12日（中午12時至下午8時）/8月13日（上午11時至下午8時）/8月14日（上午11時至下午7時）

地點：AsiaWorld-Summit (2號展館)

票價：港幣50元正 (12歲以下小童、65歲或以上長者及殘疾人士免費入場)

Cityline公開售票：6月23日 上午10時起 （不設售票處售票）

撰文 : TOPick柴犬出動

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