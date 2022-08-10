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【靚太安樂窩】80後夫婦親手設計新居　28萬裝修清水樓變幸福蝸居

休閒消費 16:00 2022/08/10

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

80後夫婦愛簡約，只花28萬便成功設計溫馨小窩居。

簡約溫馨風的家居設計，可以說是近年大勢所趨。有80後夫婦新居入伙後，希望好好享受兩人世界並決定一切從簡，在保留清水樓極簡的特色同時，加入自己喜歡的元素設計單位。最後，只花28萬元便成功打造幸福小窩居。

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單位位於粉嶺山麗苑，間隔為兩房兩廳，實用面積為448呎。女屋主Kammy受訪時分享本身喜歡清水樓簡單通透感覺，又認為面積較細小，加上自己心中已有基本設計概念，最後沒有聘請設計師設計。她和丈夫商量後，決定家居設計方向以兩人生活需要及簡潔實用為主。

家就是要裝成自己喜歡的樣子，清水樓夠通透又不壓迫，用色是不同種類的白色，感覺簡約又輕盈，就已經有幸福感。

客飯廳

客飯廳以白色及木系為主。(圖片由受訪者提供)

用色以白色及木系為主，配上木紋磚、白色大型儲身櫃、淺木色餐邊櫃及木紋電視櫃等傢俱，營造出輕日式感覺。為了連貫簡約自然的元素，Kammy指牆面色由太空漫步改為採用白色牆身;亦叫裝修師傅在電視牆打木板開坑，電視櫃底面加設洞架，完美隱藏電線。

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主人房

牆身、衣櫃等用上瑪奇朵色，比灰色更柔和，容易營造溫暖感覺。床尾採用薄吊櫃，既能減少壓迫感，又可增加儲物位置並，更能滿足屋主需要擺放4呎雙人床。而吊櫃下方更預留投影位置，無需安置電視，都能自製家庭影院。

書房

書房採用半牆玻璃間房。(圖片由受訪者提供)

由於Kammy和丈夫時常需要在家工作，所以就將面積較大的房間作書房之用，方便擺放L型書桌、大型書櫃及儲物櫃等傢俱。另外，採用半牆玻璃間房，既可共享客廳冷氣，又能增加屋內採光度。

廚房

只作簡單裝修，增設上下兩排木色系廚櫃，並且安裝琺瑯板，令廚房變得整潔明亮又易打理。

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洗手間

牆身採用淺灰色牆磚，地板用上木紋磚，連貫全屋整體設計。洗面枱下方設計成U型抽屜，方便擺放污衣籃。

裝修時間：5個月(因新年及疫情影響)

裝修費用：28萬，當中包括:基本裝修、泥水電工、清拆工程、油漆木工工程及傢俬訂造。

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責任編緝：張懿慧

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