【施政報告】中大倡拓國際及國內生源　設「大灣區2+2」課程兼獲兩地學位

▲ 中大向政府提出6招拓展國際、國內生源，包括設立嶄新「全球大灣區2+2」學位課程。（資料圖片）

特首李家超將於10月發表任內首份《施政報告》，中文大學今日（10日）向政府提出3方面建議，包括以6招拓展國際、國內生源及教育，設立嶄新「全球大灣區2+2」學位課程，讓大學生只花4年便可同時取得本港及大灣區其他城市的兩地大學學位，並投放更多資源設立獎學金及財政援助計畫，讓更多來自一帶一路國家的學生來港接受高等教育等。

中大指出香港高等教育「關鍵要點」，香港必須積極融入國家發展大局，本地大學成功經驗引證了香港是國家的科技發展成果邁向國際的主要門戶；香港科研在國際舞台上的地位吸引全球最頂尖研究人員、高科技業界及高質素協作夥伴，有效促進內地與國際接軌，助力國家創新科技發展；世界各國都急於招攬人才以建立經濟轉型所需的能力及實力，香港必須持續投放資源於培訓及吸引人才，以及與國家及國際緊密聯繫，方可保持競爭力。

中大建議「拓展國際教育及生源 提升國際聲譽」，提出設立嶄新的「全球大灣區 2+2」學位課程

學生可於本地大學及大灣區其他城市內的大學各就讀兩年，同時取得兩地的學位，既可讓學生受惠於兩地教育的長處，又可增強大灣區的高等教育實力。

中大亦提出投放更多資源設立獎學金及財政援助計畫，讓更多來自一帶一路國家的學生來港接受高等教育；推動商業機構贊助學生入讀大學的學費；設立全球精英獎學金計畫，吸引全球最頂尖的人才來港接受大學教育；參照主要國際教育地區的入境政策，以解決本地人才短缺問題；舉辦大型國際學術論壇，提升香港在世界舞台的曝光率。

另一方面「加強研究及創新能力 發展知識型經濟」，中大建議設立特別計劃吸引內地大學、科研機構及科技企業與本地大學合作，於北部都會區設立基地；投放資源於具備巨大潛力的研究基建，例如新一代量子運算設備；加強與聯合國17個可持續發展目標相關的教育及研究項目；持續提升投放於科研的資金，以達至本地生產總值（GDP）百分之1.5或以上的水準為目標；擴大「傑出創科學人計畫」的規模。

「發展未來技能及知識 迎接社經新趨勢」方面，則建議擴大與業界建立聯繫的本科生教育課程規模；加強以社區為本的教育課程及服務學習活動；增加修課式碩士課程的學額，提升年輕人職業技能等。

中大校長段崇智表示，本港大學的成就正是貫徹「一國兩制」方針的成功實證，亦是「值得全球稱頌的香港故事」，提及國家主席習近平今年7.1發表重要講話，必須支持青年人成長成才，中大建議在香港高等教育體系穩固基礎上再接再厲，確保大學能為青年人全面發展創造更多機會，並建議本港大學在「一國兩制」下進一步貢獻國家發展，充分發揮獨有優勢，促進國家與世界接軌。段崇智亦提及，中大將邁向創校60周年，將就國家安全、國家認同、社會責任、可持續發展和服務學習開設嶄新課程。

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責任編輯：馮琪雅