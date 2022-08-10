【3+4檢疫】縮短海外抵港人士指定酒店檢疫期　江玉歡認為未能鼓勵旅客訪港

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政府決定本周五（12日）起縮短海外或台灣抵港人士指定酒店檢疫期，由7天改為「3+4」，即3日指定檢疫酒店，4日居家醫學監察。立法會議員江玉歡周二（10日）表示，新檢疫安排是協助及鼓勵港人外遊多於鼓勵外來旅客入境及探訪香港，非有效地將香港作對外開放。

江玉歡在社交平台指，新的檢疫安排開了方便之門協助其他國家賺香港人的錢，透露有市民反映擔心在外地的航空公司職員對新安排了解不夠，對登機構成影響或延誤，並指希望政府當局能設立24小時真人接聽的電話熱線，即時協助市民解決登機問題。

她又稱，自己去年九月到外地旅遊，見到歐洲各國從去年開始逐步復常，當時到酒店吃自助餐取食物時還需要配載口罩，但今年已不用了。作為公共衞生措施，人們可以在公交上自願配載口罩，很多人也會有口罩傍身，方便在特定場所如醫院或飛機上使用。雖然歐洲已復常超過一年多，但現在仍可看到疫情對經濟特別是旅遊業帶來的破壞。在歐洲，航空業在復常後有不少的挑戰，就算遊客數字回升，機組、地勤人員及機場人手短缺。德航前兩周發生了大規模的罷工，最後公司要加17%的工資才可安撫員工。

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責任編輯：余思嵐