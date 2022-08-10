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【思家大戰】 吳偉豪率高顏值3兄弟驚喜現身　波波黃婧靈自封「智慧波」

娛樂 13:45 2022/08/10

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

第二集嘉賓邀得「各位觀眾 吳條煙」隊對戰「哈比女團」隊。

無綫將於周日播映第二季《思家大戰》，第2集嘉賓邀得黃美棋率領的「哈比女團」隊，及吳偉豪（Ricco）父親吳大強率領的「各位觀眾 吳條煙」隊。

「哈比女團」隊成員有鄺潔楹（Judy）、「波波」黃婧靈、「瑜伽女神」杜穎珊（Sandy）及陳欣茵（Sonya）；「各位觀眾 吳條煙」隊成員有Ricco及其大哥吳偉諾、二哥吳偉言、細佬吳偉傑，兩隊可能是《思家大戰》開播以來最強「身高差」。

【思家大戰】李思捷承諾現身主持第二季　聲夢Aska大爆成員小秘密

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節目一開始，吳爸爸大爆原來今次參賽，是他親自上網填表報名。事緣吳父是《Family Feud》忠實粉絲，足足追看了40多年；如今願望成真，更能吳家全男班總動員，自然開心莫名。

眼見吳家4位公子高大靚仔，李思捷亦趁機向吳父取經，試探生靚仔「準備功夫」，怕醜仔Ricco聽到吳父大方分享秘技時更一味傻笑。

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向來語不驚人、死不休的波波，則搞笑自稱「智慧波」：「因為我冇，所以喺個名加番啲智慧。」

可惜講完唔夠10秒即估錯答案，要一洗長年「老鼠屎」污名仍有難度。

黃美棋（左）率領的「哈比女團」隊成員有（左二起）鄺潔楹、「波波」黃婧靈、杜穎珊及陳欣茵。

是集最惹爭議問題為「冇搭飛機咁耐，最掛住飛機上嘅咩？」，Judy搶答「機長廣播」，思捷聽完唔多睇好謂：「咁貴買張機票聽段廣播，我講畀你聽咪得囉。」

語畢「Captain Lee」上身以Sexy English「廣播」，冧到一班囡囡瘋狂尖叫，思捷更大口氣豪言：「如果（Judy）中嘅，我畀番一皮你！」

豈料「一語成讖」，遭5女Chur住「磅水」，場面爆笑，未知最後思捷有否成為「找數真漢子」。

波波（右）盼改名「智慧波」可以醒啲，可惜「第一吓」即無功而還，唔知之後幾輪戰績會否好番啲呢？

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