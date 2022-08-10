【直升機父母】家中裝Cam監視奶奶湊孫　新抱截圖給親戚指責湊孫不濟

▲ 幫忙湊孫的長輩都列入監視名單。

Mirror演唱會意外後，海量影片從社交媒體流出，轉載與否，打格與否，引發媒體傳播道德的討論。

在親子議題上，一樣有影片傳播道德，最發人深省的自然是家居攝像鏡頭的應用。

嬰兒攝像鏡頭乃方便家長監察嬰兒，有時行開煮飯、做家務，可隨時透過手機了解嬰兒的狀況，不用每次聽到BB的哭聲就要立即放下工作跑到床前。但後來不知怎的，用途開始變質。

不知道你身邊有沒有一些朋友，經常對着手機大嗌︰「妹豬，唔准偏食！啲菜都要食晒佢！」

又或者當鏡頭是通訊工具，同工人講︰「Maria, stop playing on your cellphone！」

你又怎樣看待這些行為？

最新影片推介：

除了監察子女與工人，就連幫忙湊孫的長輩都列入監視名單。最近聽到一位婆婆說，她的親家湊孫如何不濟，經常攤在梳化玩手機，煮的食物又不合孩子胃口。我問她怎樣知道，原來她女兒經常把奶奶湊孫的攝像截圖發給媽媽，茶餘飯後討論，而這位婆婆竟毫不在意地向我這外人展示她親家的截圖！

Audrey為這位「親家」感到可憐，一方面是基於她的私隱蕩然無存，其次亦對她的婆媳及親家關係感到無奈。

撇除私隱問題，監察孩子帶來的信任和教養問題更值得關注。近幾十年來，家長逐漸知曉不要當「直升機父母」，不要經常在子女頭上轉啊轉，事事干預；其實用鏡頭監控子女的何嘗不是直升機家長？

孩子24小時受監視，活在你的控制中，想創空間大幅收窄，活得再好也只是你的傀儡。當他們擺脫監控會做出甚麼，這樣才重要。

培養子女在別人看不到的地方，自發按你的管教活出善良與智慧，這才是教養孩子最該做的。

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全文刊於《晴報》，原題為裝cam監控 打擊子女想創空間