【關注關注組】J2ers爭奪最MK榮銜　鄧梓峰公開陳年舊照獲封「MK鼻祖」

▲ J2節目《關注關注組》齊齊探討MK衣著話題。

J2台播出的節目《關注關注組》由鄧梓峰連同6位J2ers伍韻婷（Juliana）、何泳芍（Honey）、廖慧儀（Jessica）、施焯日（Arthur）、蔡景行（行仔）及譚焯升（Clevis）主持。

在昨晚（8月9日）的節目話題是「關注MK仔女衣著大選」，順便選出打扮得最有MK神韻的主持。

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伍韻婷情迷蔡景行臍毛

近日網上有「MK仔女衣著大選」，一班J2ers率先以MK Look亮相，爭奪「最MK」榮銜。

Jessica遮額角齊蔭頭配大眼con自稱為「醉愛牙儀」出場，她話重點是那份自以為好靚的自信；Clevis自封「跑王之王」，他認為一身「瀨屎褲」加上動作夠MK取勝；Juliana的露臍、緊身穿窿牛仔褲全黑造型，相當性感。她自定的稱號「轉角．遇到愛」亦夠創意，自言「ABC都變MK」。

最後出場是Honey，她話自己配得上「愛你因為我笨」的外號，超短褲加一臉不屑表情，腳上一雙人字拖，頗得MK神髓。

行仔與Arthur負責到旺角街頭做訪問，街坊對MK打扮印象，都是粗眉、染髮、gel頭，甚至袋裏面會有一把梳，可以隨時梳頭。

他們拜訪MK地標，將MK的服飾帶返錄影廠變身。Juliana與行仔被指派變身MK男女，行仔袒胸穿上牛仔背心，身旁的Juliana對他露出的臍毛非常感興趣，不時手指指，令行仔有點尷尬，場面搞笑。

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鄧梓峰講到印象中的「MK仔」除了粗言穢語，還有爆炸頭及瘦削身形，大領恤衫及窄腳牛仔褲，是標準打扮。

他又展示年輕時的長髮look，造型帶點偽韓之餘，被公認是同場「MK鼻祖」，引來現場J2ers起哄。

▲ 鄧梓峰公開陳年長髮MK look。

Jessica指MK打扮，隨時代改變，網上討論頗為熱烈。她舉早年的「壞過凱婷」為例，是當年MK人的指標，而「MK Look」已成為集體回憶。

最後Jessica憑由內散發到外的MK味，順利榮登最MK的J2ers。