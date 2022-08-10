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【打擊罪行】警搗詐騙集團拘10人　檢值3.8萬元懷疑毒品

社會 13:54 2022/08/10

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(警方提供)

警方搗詐騙集團，拘捕10人，檢獲懷疑毒品市值約38000元。

新界北總區刑事部人員鎖定一個懷疑詐騙集團後，在8月8至8月9日拘捕5名本地男子、2名本地女子、2名非華裔男子及1名非華裔女子，年齡介乎18至55歲，涉嫌串謀詐騙及處理已知道或相信為代表從可公訴罪行的得益的財產（俗稱「洗黑錢」）。該集團涉嫌與2021年11月至今年6月期間發生的約10宗騙案有關，涉及款項共約110萬元。相信騙徒冒充商戶與客人作虛假交易，從而騙取客戶將金錢存入傀儡戶口。

行動中，人員突擊搜查詐騙集團租用作運作中心的一個旺角區酒店房間，檢獲多張銀行卡及電話卡、約56克懷疑「冰」毒、一批毒品包裝工具及吸食工具。3名懷疑詐騙集團成員，以及一名27歲非華裔男子和一名33歲非華裔女子涉嫌販毒被捕。6名涉嫌洗黑錢的被補男女已獲准保釋候查，須於9月中旬向警方報到。其餘被捕人現正被扣留調查。


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責任編輯：余思嵐

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