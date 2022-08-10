【5歲女童虐死案】涉案父親、繼母及繼外婆上訴駁回　上訴庭促研提高虐兒罪最高刑罰

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5歲女童於2017年8月至2018年初被虐待致死案，其父親及繼母於2021年4月就謀殺罪被判囚終身，繼外婆則就兩項殘暴對待兒童罪被判囚5年，3人今(10日)向上訴庭分別就定罪及刑期提出上訴，上訴庭聽取陳詞後，即時駁回申請。上訴庭特別提及，於早前另一宗虐兒案判刑中，法官曾籲重新審視虐兒罪的10年最高刑罰，惟至今仍未有新進展，促律政司盡快跟進。

3名上訴人為父親C.H.P. (30歲、運輸工人)、繼母W.H.T. （31歲、主婦）及繼外婆G.M.(57歲，會計文員)。父親及繼母被裁定謀殺5歲女童Z罪成，判囚終身，另就虐待Z及8歲兄長X各被判囚9年半，兩罪同期執行。至於繼外婆則就兩項殘暴對待兒童罪，被判囚5年。

父親及繼母就定罪提出上訴，代表律師指，原審法官於引導陪審團時，未有逐步分析案中所涉虐打行為，分別由那位被告作出，而最終引致Z死亡。代表律師指，法官有必要向陪審團小心剖析各種行為是由誰引致，從而讓陪審團考慮事件發生時序，決定誰須就Z的死亡負較多或較少責任。

代表律師續指，本案歷時5個月，當中涉及不少事件，包括Z被掌摑或被藤條打，惟當中部份行為未必最終導致Z死亡，因此法官須辨別兩名上訴人各自所作出的行為，而有關行為是最終導致死亡。至於兄長X的證供，代表律師認為不應於審訊中提出。

上訴庭則指，連串虐待事件是於一段時間內發生，屬有系統地發生，因此不一定須要界定出特定行為，而專家證供亦指出，並非個別行為引致Z死亡，而是累積所有行為而造成，加上死者營養不足及不獲藥物治療，故此死亡並非單一事件引致。

律政司一方回應時指，兩名事主遭折磨數月，控方並沒有證據兩名上訴人各自對死者及事主所造成之傷勢，惟從各證人證供及手機紀錄，可見兩名上訴人曾作出的虐打行為，而兩人亦嘗試淡化事件之嚴重性。

至於繼外婆就刑期提出上訴，代表律師指兩罪刑期相差1年半，是基於Z於事件中死亡。案發期間，繼外婆雖然與上訴人及事主同住，但她須出外工作，亦非主要照顧者，質疑刑期過重。

上訴庭聽取陳詞後，駁回上訴申請，父親及繼母亦放棄就刑期提出上訴，稍後頒布書面判決書。

上訴庭法官薛偉成最後提及，於本案審訊前，即於2018年6月處理另一宗虐兒案判刑時，他特別提及虐兒罪之最高刑罰為10年之不足，要求提高罰則，問及現時進展如何。

律政司一方回應時，承認目前仍未有任何進展，但法改會早前已提倡新法例，即《導致或任由兒童或易受傷害成年人死亡或受到嚴重傷害個案》，而有關修訂仍在進行中。上訴庭則指現時虐兒案仍以10年最高罰則處理並不理想，促律政司盡快跟進。

涉案5歲女童Z及當時8歲的兄長X是涉案父親與前妻的子女，後來父親與案繼母再婚，並帶同兩兄妹及繼母與前夫所生的7歲女兒Y，與繼外婆同住。兩兄妹於涉案5個月期間，不斷遭父親及繼母虐打，亦曾多次遭父母飢餓長達數天，甚至於冬天亦只准共用一個睡袋睡在客廳等。

事發前一天，Z仍遭父母跟她玩「飛高高」和「扮超人」兩個遊戲，玩「飛高高」期間，繼母更指示父親將Z的頭部撞上天花，Z最終死亡；繼外婆則被指對兩兄妹被虐打視若無賭。



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記者：林育慧