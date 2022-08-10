【無牌按摩院】4男女涉經營無牌按摩院　放蛇警員否認行動中見過職級高警員

▲ 被告元秋香（左），被告李亦晴（右）。（資料圖片）

時任國安處處長疑於2021年光顧無牌按摩院Viet Spa，其間遇上警方巡查。涉事按摩院4名男女否認管理賣淫場所等6項罪名，案件今（10日）在東區裁判法院續審。另1名放蛇警員供稱，在首次放蛇時遭女被告推銷手淫服務，警員在盤問下供稱在行動中沒有見過「職級高的警員」（High rank police officer）。

偵緝警員林晟供稱，他與隊員郭建燊同隸屬的港島總區特別職務2隊。2020年10月28日，小隊在藍田和灣仔進行反色情行動，他約早上10時在灣仔譚臣道觀察，得知郭同日有喬裝行動，林指曾看見到郭進出Viet Spa所在的勝意大樓。

林續指，他約於下午2時喬裝顧客到Viet Spa調查，由女子Sasa接待，場內亦看見Suki和Angel，Suki為他按摩約40分鐘後推銷手淫服務。林稱於Suki開始提供手淫服務前借故疲累叫停。林付款後問「有冇其他女喺度」，獲Suki介紹1名叫「LV」的女子，著林「下次試吓佢，紅牌嚟㗎」，林答應及約於4時離開。林其後在認人程序中認出Suki和Sasa分別為李亦晴和元秋香。

2021年3月19日，林再次喬裝到Viet Spa調查，被招待他的Anna問到有否預約，他稱沒有後獲介紹Suki和Sasa，最終選擇了Anna。進房後Anna著林先洗澡，林趁機通知隊員。Anna按摩約5分鐘，門外便有人喊「警察，開門！」，Anna驚呼「死喇警察呀，快啲著返衫」，林後來與隊員交代放蛇過程。

辯方盤問時問及，林在接受放蛇訓示時有否獲指示留意1名男子，或聽過1名男子的名字，林稱沒有。辯方續問到3月19日喬裝行動開始前，和行動曝光後，在Viet Spa內有否見過「職級高的警員」（High rank police officer），林均表示沒有。林指當日喬裝前在勝意大樓附近候命，其間只見到其隊員。

被告為李亦晴（36歲，按摩師）、越南籍元秋香（34歲，無業）、張明芳（35歲，按摩師）及胡炳雄（61歲，無業）。



控罪指，被告分別於2020年10月28日至2021年3月19日期間，在灣仔莊士敦道勝意大樓一單位之「Viet Spa」，在上址管理、經營賣淫場所、以及沒有有效牌照的按摩院。

聆訊下午續。

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記者：陳曉欣