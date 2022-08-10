【外傭檢疫】外傭本周五起來港將「3+4」模式檢疫　4天醫學監察可在僱主家中工作

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勞工處今日（10日）表示，由8月12日起來港工作的外傭將以「3+4」模式進行檢疫，即他們須在指定檢疫酒店強制檢疫3天，其後居家醫學監察4天，並須在醫學監察期間及其後3天的觀察期進行多次檢測。外傭在醫學監察期間須受疫苗通行證黃碼限制，不得進入涉及不佩戴口罩或羣組活動的高風險場所，以及其他需要重點保護的處所。

「3+4」模式的檢疫及檢測詳情



3天強制檢疫：抵港首次核酸檢測當天視作第零天計算，外傭須在指定檢疫酒店居住3晚接受強制檢疫，每天須進行快速抗原測試並在第二天進行核酸檢測，持續檢測陰性者可於第三天早上完成強制檢疫

4天醫學監察：外傭其後須於僱主家中接受4晚醫學監察，每天須進行快速抗原測試，並在抵港第4天及第6天取得當天快速抗原測試陰性結果後，同日到社區檢測中心、流動採樣站或自費到獲政府認可的本地醫療檢測機構進行核酸檢測。外傭在醫學監察期間可在僱主家中工作，取得當天快速抗原測試陰性結果後可以外出，但受「疫苗通行證」「黃碼」限制，不得進入涉及不佩戴口罩或羣組活動的高風險場所，以及其他需要重點保護的處所。外傭可以進行風險較低的日常必需活動，例如乘搭交通工具、進入超級市場及街市等。持續檢測陰性者在抵港第7天早上完成醫學監察

持續觀察及檢測：外傭完成醫學監察後3天繼續自行觀察身體狀況，每天進行快速抗原測試至第10天，並於第9天接受最後一次核酸檢測

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責任編輯：余思嵐