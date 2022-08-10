【第五波疫情】新增4,593宗確診個案　本地個案佔4,344宗【不斷更新】

▲ （林宇翔攝）

本港疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今（9日）出席疫情記者會。

本港今日新增4593宗確診個案，其中本地個案佔4,344宗，輸入個案為249宗；另再錄4名患者離世。

【16:30】

當局呈報了4宗死亡個案，年齡介乎61歲至87歲，當中涉及61歲男長期病患，發燒、多痰，已打兩針疫苗，後尿道發炎病情惡化延至昨日離世。

香港兒童醫院，2名護士及病人助理出現病徵，並確診，暫未有其他員工及病人列密切接觸者。

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記者：陳麗娜