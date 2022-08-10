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【第五波疫情】新增4,593宗確診個案　本地個案佔4,344宗【不斷更新】

社會 16:30 2022/08/10

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

（林宇翔攝）

本港疫情持續，衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今（9日）出席疫情記者會。

本港今日新增4593宗確診個案，其中本地個案佔4,344宗，輸入個案為249宗；另再錄4名患者離世。

【16:40】

院舍個案方面，今日有3間老人院及2間殘疾院舍出現個案，其中香海正覺蓮社佛教寶靜安老院，1名員工確診，3名院友須檢疫；仁濟醫院李陳玉嬋安老院，1名院友確診，4名院友須檢疫；深水埗大愛護老之家有限公司、殘疾院舍香港精神康復會天悅宿舍、觀塘香港心理衞生會欣怡軒亦有確診。

學校個案方面，有214間學校呈報277宗確診個案，涉211名學生及66名教師。有4間學校個別班別需停面授課一周，包括匡智翠林晨崗學校、聖公會德田李兆強小學、香港浸會大學附屬幼稚園、香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學，詳情請看：下一頁

Omicron變種病毒新亞型個案方面，最新個案感染BA.4或BA.5都是佔約13.1%；BA.2.12.1則佔約7.5%。

【16:30】

當局呈報了4宗死亡個案，年齡介乎61歲至87歲，當中涉及61歲男長期病患，發燒、多痰，已打兩針疫苗，後尿道發炎病情惡化延至昨日離世。

香港兒童醫院2名護士及2名病人助理出現病徵並確診，暫未有其他員工及病人列密切接觸者或確診。

醫院管理局指，長者若確診可用醫管局應用程式視像診症，逾3千人使用，詳情即看【下一頁】

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記者：陳麗娜

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