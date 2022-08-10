【試當真校花】港大Abbie富舞台劇經驗IG曬身材　仙氣Shadow參演林家謙最新MV【多圖】

由創作平台試當真聯同叱咤903商業二台、JFFT及Yes!重新舉辦的《校花校草2022：從現在發掘未來》，近日已分別選出15男15女晉級30強，並開始進行第二輪全民公開投票，各位候選人亦開始進行各種拉票及宣傳。

15位入圍的校花人選，有仙氣代表亦有搞笑代表，人氣最高的參賽者19歲的吳伊琳（510）更遠超其他候選人數千票。

當中有走青春路線、年僅14歲的參賽者許雅媛（Janice），亦有主張身體自主、大騷身材的19歲陳欣欣（Abbie），TOPick為你挑選最具話題、人氣最高的參賽者逐一「起底」。

2號 王紫影（Shadow） IG：@wty1127

現年20歲的Shadow（王紫影）於香港浸會大學修讀電影學系，在第二輪投票中暫時獲得超過8000票，在15位校花人選中排名第三。Shadow擁有高貴氣質的外表，樣貌被指與迪麗熱巴撞樣，貌美如花的Shadow說話時帶有一點喜感，難怪得到一大班支持者。

在歌手林家謙昨日推出的新歌《邊一個發明了ENCORE》MV中，更見到學生妹造型的Shadow。

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3號 廖文蔚（Natalie） IG：@liumanwai

於中大修讀法律系的Natalie（廖文蔚）今年21歲，可算是校花們中的學霸，擁有可愛的包包面和圓碌碌大眼，笑容甜美可愛，暫時已獲得近5000票。

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5號 伍珮鈺（Cathy） IG：@pppuiyuk._

拍照時有雙楚楚可憐的大眼，然而動態的Cathy（伍珮鈺）非常鬼馬，直認喜歡整蠱朋友。19歲的她身材豐滿，在其IG亦有發放過泳裝照片。

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6號 何映俞（Katherine） IG：@katherine.he_

身高1.7米的Katherine（何映俞）現年20歲，於浸會大學國際學院修讀文化研究，平時的興趣是跳芭蕾舞。去年她曾參與由余德丞、林俊其主持的無綫J2節目《真·女神轉身》，與余德丞繞手仔上手工班。

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12號 吳伊琳（510） IG：@skuu.i

暫時票數最高、接近13,000票的510（吳伊琳）現年19歲，皮膚白、眼大大的她報身高時寫上「161.5cm」，她搞笑地指本來想寫162cm，但怕面試時需要現場度身高會被踢爆報假，雖有把0.5cm也寫進去。

走甜美路線的她報稱偶像是搞笑派系的黃子華與吳君如，她更直言如果順利入行，會以吳君如作為目標。

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14號 許雅媛（Janice） IG：@hnw_

其中一位年紀最輕、只得14歲的參賽者Janice（許雅媛）是試當真粉絲，她搞笑地指當時收到入圍通知的電話，見到來電顯示時，本以為是衛生署的通報。仍在就讀中學的她已經有1.66米的身高，結他、唱歌和滾軸溜冰三個才藝都是她自學得來的。

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15號 陳欣欣（Abbie） IG：@abbxash

現年19歲的Abbie（ 陳欣欣）最眾多參賽者中最大方展現身材的一位，試當真主理人游學修亦就此詢問過Abbie的看法，她覺得在社交網站發放性感照無傷大雅：「如果你鍾意用一張相去judge我，我覺得你feel free。」有七年舞台劇經驗的她希望能向演戲方面發展。

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17號 趙君瑜（Angelina） IG：@___cky___

身高1.73米的22歲Angelina（趙君瑜）擁有模特兒的身型，現時更擁有超過9000票的支持，說話輕聲細氣、拍照時又充滿仙氣，其IG除了放了跟男友的閃爆合照，亦有很多不同造型的照片，潛力十足。

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