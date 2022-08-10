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【JUPAS】5狀元入中大「環球醫學」分數續稱冠全港　69%醫科生經聯招取錄

社會 15:37 2022/08/10

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中大醫學院取錄5名文憑試狀元。（資料圖片）

大學聯招（JUPAS）今日（12日）放榜，今年6名留港讀醫的文憑試（DSE）狀元，有5人選擇入讀中文大學醫學院，獲一眾狀元青睞的中大環球醫學課程，連續9年成為全港收生成績中位數最高學科；餘下1名心儀醫科狀元將入讀港大。今年2間大學醫科學額均提升至295個，本年度全港經聯招入讀醫科的336名學生中，中大公布取錄205人，佔該校醫科學額約7成，人數亦按年升1成。

為應對不斷上升的醫療需求，本地兩所醫學院2022/23年度醫科學額分別增至295個，中大公布經聯招取錄205人，比去年同期公布的186人增加1成。中大指出，全港考獲46分或以上報讀醫科的考生中，超過90%選擇入讀中大醫學院。

獲中大醫學院取錄的5名狀元，包括2名「超級狀元」、協恩中學周愷彤及伊利沙伯中學謝承臻，以及皇仁書院麥顥邦、喇沙書院張殷碩和英皇書院甘仲軒；上述5名狀元全數入讀中大「環球醫學領袖培訓專修組別」。

上述5名狀元全數入讀中大「環球醫學領袖培訓專修組別」，中大稱，此課程連續9年成為全港收生成績中位數最高分的學科，以7科成績計算，中位數為47分（49分為滿分，以一般計分方法，例如「5**」等於7分、「5*」等於6分換算），「內外全科醫學士」中位數則是43.5分。

中大醫學院院長陳家亮表示，政府為增加醫生人手，本年度每所醫學院增加30個醫科學額至295個，選擇留港入讀中大醫學院的文憑試考生人數持續上升，醫學院表示十分高興。他續說，在增加收生的同時，其收生成績繼續保持「極高水平」，而透過聯招的收生比例也維持在70%，反映中大醫學院教研質素愈來愈受學界、家長及社會的歡迎和認同。

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記者：馮琪雅

DSE 香港中文大學 學士 大學聯招 大學 喇沙書院 中學 協恩中學 皇仁書院 香港大學

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