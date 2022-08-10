【阿媽有咗第二個】姜濤+柳應廷演技光芒初露　姜B重演由外賣仔變明星歷程

▲ 姜濤和柳應廷（Jer）初登大銀幕。

姜濤和柳應廷（Jer）初登大銀幕的《阿媽有咗第二個》如期於明天（11號）上映，不過因MIRROR演唱會事故，兩位成員姜濤和Jer無奈未能參予宣傳，這也應驗了人生如戲，在《阿媽有咗第二個》中姜濤和Jer都在成長和追夢過程中，各自面對不同的失意，再重新站起來。

毛舜筠在戲中演曾捧紅多位樂壇巨星的經理人美鳳，本來婚後專心相夫教子，當其兒子（柳應廷飾）長大後，美鳳因種種理由而復出，並決定要力捧在茶餐廳發掘的外賣仔（姜濤飾）。戲名《阿媽有咗第二個》，不是指毛舜筠有第二春，而是像人生再次多了一個仔，要用心栽培成才。

▲ 姜濤和柳應廷戲中要共處一室，鬧出不少輕鬆情節。

【阿媽有咗第二個】毛舜筠夥影壇新貴顯影后功架 姜濤+Jer現身大銀幕挑戰第一次

職場女性矛盾

不過這也不止是一齣「造星」血淚史的電影，彭秀慧在影片中有更多話題想探討，包括母子情、夫妻情、父子情，也有前作《29+1》關於職場女性的壓力，逾兩小時的文藝小品，內容十分豐富。

劇情似為姜濤度身而造，事實姜濤在此片也如重演個人歷史，少年時曾做過送外賣，後參加《全民造星》而入行的他表示，首次拍電影能演出一個跟自己貼近的角色，在演出上會更有說服力。

最新影片：

姜濤稱角色有有莫名的親切感：「最大共鳴就是在茶餐廳開工那段戲，我會明白做飲食業有多辛苦。我記得第一場戲，就是拍在茶餐廳與毛姐見面，我覺得是個好好的開始，在這個環境，好容易代入角色，好懷念送餐給客人的感覺！」

方晴由一個素人變成明星，經歷與姜濤很相似，會不會因此而沒有挑戰性？他稱：「我倒不覺得，第一次拍戲，我想演得更有說服力，我不肯定現在的演技，是否可以挑戰其他角色，所以我想演與自己相近的角色，會讓我格外容易投入，甚至比其他人的代入感更強！」

▼ 點擊圖片放大 +5 +4

毛舜筠今次演的經理人，是電影的核心人物，由其角度，道出中年女性在事業和家庭中的身份迷失，戲中美鳳跟丈夫多年感情生變，兒子又出國留學在即，盼再從在職場中找到人生意義，她將再度燃起的熱情投放於工作，卻疏忽了親生兒子的心靈需要，反而加深了家人的鴻溝，毛姐其中一場在家中廚房身心俱疲的自白戲，盡展影后功力。

姜濤Jer展現內心戲

一向是唱功擔當的Jer，戲中卻演不喜歡唱歌的內向少年（甚至沒有演唱電影歌曲），雖文靜卻心思細密，對父母的離異只看在眼裡卻從不過問，直至母親把心機放在另一個「兒子」身上，他的不安、嫉妒和焦躁始浮現，其中Jer向毛舜筠一次過爆發情感的吵架戲，亦演得很有感染力。

▲ 毛舜筠有多場細緻內心戲，展現影后功力。

姜濤戲中也有一段感人的父子情，戲中他怨恨父親（羅永昌飾演）因醉駕而害死媽媽，就算父親在獄中一直寫信給兒子懺悔，他仍然未肯原諒，成為他追夢路上最大的心結。

姜濤今次固然有不少唱跳場面，亦不乏幾場細緻內心戲，展現動靜皆宜的才華，相信能滿足一眾姜糖。

記者：陳家昌