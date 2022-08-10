【東張西望】按揭必備火險　不同保費率令30年供樓期的保費相差逾10萬

買樓做按揭時，不少銀行也會送一年投保樓宇結構保險，也即是俗稱的火險。如果不主動物色其他火險，不少人也是繼續沿用銀行建議投保的火險計劃。TVB資訊節目《東張西望》表示，在香港每超過165萬人擁有1個物業，28萬人有兩個物業，不少人也為物業「買重保險」，這一份保險就是火險。

火險主要是保障樓宇結構方面的損失，以補償受保樓宇更換損毀結構甚至重建的費用。東張西望訪問了OneDegree Group 共同創辦人郭彥麟，同觀眾解釋什麼是火險。郭彥麟表示：「火險是保障了因為颱風、水災、火災對樓宇結構造成的損毀。」火災造成的外牆燒焦、颱風引致的天花滲漏等等也是火險的保障範圍，火險的作用是為按揭物業的重修費用作出賠償，有部份屋苑的管理處會投保集體火險，保險就在管理費收取。

▲ 郭彥麟指火險是保障因為颱風、水災、火災對樓宇結構造成的損毀。

貪方便捱貴保費

郭彥麟指銀行通常在批樓宇按揭貸款時，要求按揭人購買火險，但他也提到：「根據香港銀行公會的銀行營運守則，消費者不一定要跟銀行購買火險。」東張西望也引述，近日有機構進行火險的調查發現，只有2成半受訪者自行選購保險，超過7成是經按揭銀行或銀行轉介的保險公司購買火險。

東張西望也訪問了一位業主（火險投保人）黃先生，他就和不少業主一樣，早年在銀行承造按揭時，銀行送半年火險，他就和很多小業主一樣也不會拒絕，事後自己再搜尋才發現市面上還有其他價錢和服務更好的火險選擇。



▲ 黃先生就是因為銀行送半年火險，所以選擇銀行提供的火險計劃。

美聯金融集團拓展及營運總監梁柏基也認為這個現象是因為業主希望方便快捷，在做按揭時同時投保火險，沒有留意火險未必要經銀行購買。梁柏基也提醒業主在選擇按揭火險時，要留意物業管理公司或業主立案法團有沒有提供集體火險。「如果有集體火險，就不需要再買。」如果屋苑沒有集體火險，就要預留足夠時間去格價及購買，梁柏基就建議要在到期日前2至3個月購買。



▲ 梁柏基提醒自行購買火險要在到期日前2至3個月購買。

30年供款期計 虛擬保險保費便宜逾10萬元

隨着 2018 年香港推出首個虛擬保險牌照，市場上多了不少保險公司提供可以在網上買的火險計劃，不需要經中介人。有調查就提到市場上的火險計劃價錢可以相差達5倍，但為何不同渠道買火險保費會有這麼大分別？東張西望也訪問了資深房地產投資專家蔣一洪， 她表示銀行的火險和網上投保的火險，在保單的保障範圍沒有太大差別，反而保費可能相差很遠：

保費率可能相差零點幾，但一年的保費就相差幾千元。以30年的供款期計算，金額可以相差十幾萬。

▲ 蔣一洪表示保費率相差零點幾，但一年的保費就相差幾千元。

所以黃先生在訪問也強調，作為一個精明的消費者，在投保火險前要做足研究，自然可以找到價錢和服務也更好的選擇。

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