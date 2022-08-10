【膠袋徵費】陳紹雄：加至2元市民才感「肉赤」　楊永杰：以徵費推動減廢方向錯誤

▲ 政府建議將膠袋徵費由5元加至1元，有議員建議加至2元。（資料圖片）



政府建議將膠袋徵費由5毫加至1元，年底起實施，立法會議員謝偉銓就徵費款額提出修訂，建議提高至每個膠袋2元。環保署副署長陸嘉健表示，政府建議徵費至1元，是有見及現時經濟環境和疫情下市民的接受程度，但如果議員認為徵費2元成效更佳，政府會接受意見。

陸嘉健表示，可持續發展委員會今年4月向政府提交報告，建議政府提高現時最低港幣5角的收費水平，並表示 ，1元或2元的收費水平，均有助促使消費者改變行為習慣。陸嘉健續指，「2元成效當然更加高」，但政府考慮了現時經濟環境和疫情下市民的接受程度，認為循序漸進，由1元起步，是較合適的做法。「不過如果議員有其他考慮，想將收費水平提高至2元，政府亦會接受，會尊重議員意見。」

委員陳紹雄指出，當局提出膠袋徵費加至1元金額不大，擔心市民很快會習以為常，與其十幾年後要再檢視計劃調整收費，倒不如大刀闊斧加至2元，令市民感到「肉赤」，從而改變市民生活習慣。他又認為，消費者有選擇權，不想被徵費，可以選擇自備購物袋。

另一委員楊永杰質疑，以徵費推動減少使用膠袋，其方向本身就是錯誤，認為教育市民勿濫用膠袋才是正確方向，「其實一毫子都不應該加，根本不應該有環保徵費，」認為徵費對基層市民負擔重。楊永杰又指出，不少市民在超市購物時，會刻意多買一件冷凍產品，換取免費膠袋，形容市民有「智慧」去解決膠袋徵費的問題。

陸嘉健回應時稱，明白市民可選擇，但政府政策要在政策成效和市民情緒中取得平衡，強調1元是起步點，將來有需要可再加，但若議員覺得可再增加，政府會尊重議員意見。

政府派發電子消費券 一文看清最新商場商戶優惠：https://bit.ly/3xdMkJc

HKET APP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林曉君