【學校疫情】學校新增277宗個案　4間學校部分班級需停課

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（梁偉榮攝）

本港第五波疫情持續，確診宗數維持在數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（10日）出席疫情記者會。

學校今日呈報277宗個案，來自214間學校，涉211名學生及66名教職員，包括36間幼稚園及幼兒中心、107間小學、66間中學、5間特殊學校，有4間學校部分班級需要停課1星期：

匡智翠林晨崗學校，高中A班2名學生確診

聖公會德田李兆強小學，3E班4名學生確診

香港浸會大學附屬幼稚園，下低甲班2名學生確診

香港九龍塘基督教中華宣道會台山陳元喜小學，4B班3名學生確診

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記者：黃穎津