【婆媳問題】女友表明婚後不願共住　媽媽鬧兒子狗都不如：狗比較聽話

▲ 手掌是肉，手背又是肉。

未結婚都要擔心婆媳問題？一名男子上網向網友求救，指女友跟媽媽因居住問題而有意見，自己夾在媽媽與女友中間，慘成磨心！他表示女友表明婚後不想住婆家，媽媽卻堅持同住。

事主在討論區Dcard發帖指，女友和媽媽各持己見，令他苦惱不已，事主理解女友的原因：「這個我可以理解，就像我不想住她家一樣，所以沒有強迫她。」不過媽媽就說：「哪有媳婦不住婆家？」、「表妹結婚自告奮勇要住婆家，大嫂的妹妹也是。」令事主不勝其煩。

對於夾在兩個女人中間，事主選擇默默承受：「要照顧媽媽的感覺，又要照顧老婆的感覺，這些話我都沒有跟女友說，只是默默的承受。」最近媽媽又施壓：「如果老婆懷孕，（BB）出生後想回娘家住怎麼辦？」事主回答：「（讓老婆）回去啊，正常啦，如果住在不熟悉的地方產後憂鬱症怎麼辦？」聽後媽媽很不爽，再問他是否一起回娘家住？事主說：「應該是吧，就是（星期）六日會回來陪你。」

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這個回答更惹媽媽不滿，更鬧事主豬狗不如：

養兒子養這麼大終究是別人的，這樣不如養狗，狗比較聽話。

綜合以上情況，網民都認為媽媽性格難相處，一面倒認為女友不宜入住男家，「聽你的敘述，我不用跟你媽相處，就覺得她是個不太好相處的婆婆，感覺很傳統，還會情緒勒索」、「你媽有這種想法，已經可以知道她未來一定是惡婆婆了，為了你的婚姻幸福，絕對不能一起住」、「你媽感覺就是傳統對媳婦很有偏見的那一派」。

最後網友給出建議，事主可是選擇居於母親寓所附近，方便回家探望，亦有人認為，既然媽媽覺得狗比較聽話：

買一隻狗給你媽養。

有網民就叫事主不要做牆頭草，想清楚有爭拗時，應站在媽媽還是老婆那邊「你的想法很重要，勢必是你要做選擇並和另外一方溝通，無法溝通又沒有共識建議早點放手」。「夠膽就直接說自己想出去住啊，什麼都要搬女友，你媽只會越來越討厭你女友而已」、「你媽媽觀念怎樣無所謂，重點你腦袋要夠清楚」。如果真的無法應付，建議不要結婚，放女友一條生路，「放你女友找到更好的家庭」。

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責任編輯︰王明芳