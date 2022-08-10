【木蘭襲港】大美督曾達烈風程度　天文台撰文解釋未達八號風球原因

▲ (林宇翔攝)

熱帶風暴木蘭已在廣東湛江附近登陸，並開始遠離本港。天文台今日（10日）撰文分析，表示木蘭今早在本港西南約400公里左右掠過，衛星雲圖顯示木蘭的環流甚為廣闊，木蘭的強雨帶主要集中在其外圍，有季風低壓的特徵，其東側的外圍雨帶在昨日及今日為廣東沿岸地區帶來狂風大驟雨及雷暴。

天文台指，雖然木蘭的中心與香港保持400公里或以上的距離：「但其外圍雨帶所伴隨的猛烈陣風仍然不容忽視。」解釋熱帶氣旋的雨帶通常會伴隨著狂風，當較強的雨帶間歇性橫掃過香港時，個別地區的風力可能會在短時間內上升。

木蘭吹襲香港期間，本港普遍吹強風程度的東至東南風，即達三號強風信號的風力。另外，離岸及部分高地的風力間中達到烈風程度。而在強雨帶影響下，長洲在8月9日晚上9時左右錄得的陣風高達每小時108公里，而大美督的風力亦曾有一段短時間達到烈風程度。天文台強調由於烈風出現的時間較為短暫，並只影響本港小部分地區，未達八號烈風或暴風信號標準。

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責任編輯：余思嵐