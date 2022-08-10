【院內感染】香港兒童醫院血液及腫瘤科爆疫　4名職員確診

▲ 醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏。（梁偉榮攝）

本港第五波疫情持續，確診宗數維持在數千宗。衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（醫療成效及科技管理）關慧敏今日（10日）出席疫情記者會。

關慧敏指，香港兒童醫院血液及腫瘤科病房1名醫生，2名護士，及1名病人服務助理確診，他們先後於8月5日及8日出現病徵。他們每日會進行快速測試，每星期亦會進行2次核酸。雖然有關職員核酸檢測一度呈陰性，但因他們身體不舒服，再做核酸發現確診，沒有其他員工及病人被列為密切接觸者。有關員工曾照顧1名在7月初於社區感染的確診病人。當局正追查個案關聯。

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記者：黃穎津