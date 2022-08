【阿媽有咗第二個】姜濤Jer缺席電影處男作首映　 導演彭秀慧發長文盼大家謹守信念

由彭秀慧導演執導的電影《阿媽有咗第二個》,找來毛舜筠、MIRROR成員姜濤和柳應廷(Jer)領銜主演,電影將於明天(8月11日)正式上映。

《阿媽有咗第二個》是姜濤與Jer的電影處男作,並在今晚(8月10日)舉行首映禮,而從投資此片的英皇電影在昨日(8月9日)向傳媒發出的採訪通告內,出席人士不包括兩位男主角姜濤與Jer,即二人不會出席。

【MIRROR演唱會】姜濤阿Jer繼續停工 未能出席電影處男作《阿媽有咗第二個》首映

作為該片導演的彭秀慧非常感觸,今日在個人社交平台分享與毛舜筠、姜濤、Jer和岑珈其當日拍攝此片時的合照,並寫下長文表示由3個月開始對這個首映日子已十分期待:

彭秀慧又指,很多人問她對此會否感到擔心,但認為作品既然已完成,便要放手交給觀眾:

她亦感謝謝票時遇上不少觀眾打氣,即使有演員未能出席而感到少許遺憾:

彭秀慧又表示雖然天氣不似如期,但從不擔心,亦認為首映禮對其的意義不是儀式:

最後,彭秀慧指突然很掛念今天未能出席的伙伴和演員,又望大家要謹守自己的信念和價值:



今天有不能出現的伙伴和演員

可能移民了 可能因事不能出席

我忽然非比尋常地想念他們

好想一起坐在觀眾席分享成果

好想一起感受現場氣氛

無論你們身在何方

這個首映是我一直期待和你分享的

好想 感謝你們的出現

好想 你們 be proud of it

好想 你哋快啲有得睇

今晚首映如期 風雨不改。

我終於明白 「風雨不改」

說的並非對沖外在客觀因素的執着

上天告訴我們太多非預期的事是改變不了

不過再大風大浪

仍要謹守自己的信念和價值

處理好自己

方能珍惜下一個相遇

方能迎接下一個晴天

Thank you all.

彭秀慧

寫在阿媽首映前

2022年8月10日

附送一張扮首映合照