【阿媽有咗第二個】姜濤Jer缺席電影處男作首映　 導演彭秀慧發長文盼大家謹守信念

由彭秀慧導演執導的電影《阿媽有咗第二個》，找來毛舜筠、MIRROR成員姜濤和柳應廷（Jer）領銜主演，電影將於明天（8月11日）正式上映。

《阿媽有咗第二個》是姜濤與Jer的電影處男作，並在今晚（8月10日）舉行首映禮，而從投資此片的英皇電影在昨日（8月9日）向傳媒發出的採訪通告內，出席人士不包括兩位男主角姜濤與Jer，即二人不會出席。

【MIRROR演唱會】姜濤阿Jer繼續停工 未能出席電影處男作《阿媽有咗第二個》首映

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作為該片導演的彭秀慧非常感觸，今日在個人社交平台分享與毛舜筠、姜濤、Jer和岑珈其當日拍攝此片時的合照，並寫下長文表示由3個月開始對這個首映日子已十分期待：

8月10日

終於來到首映的日子

其實三個月前第一次開會

商討今天安排

就一直幻想今天的畫面

會是怎麼模樣 從埋班開始

這一年的生活基本上只圍繞一件事

一直勇往直前

沒有時間空間靜下來

彭秀慧又指，很多人問她對此會否感到擔心，但認為作品既然已完成，便要放手交給觀眾：

戲要上畫

常常有人問我緊張嗎擔心嗎

我雖然是新導演

不過可經歷過不少劇場首演嘛

雲淡風輕

而且優先場見過觀眾

反應和評價也交給大家了

反正 作品已經完成

導演也要放手喔

作品會有它的生命

就讓它好好成長

(不過監製宣傳工作繼續啊)

她亦感謝謝票時遇上不少觀眾打氣，即使有演員未能出席而感到少許遺憾：

謝票時遇上不少觀眾打氣

未有演員出現在身邊

雖然有點遺憾

我常對觀眾說

就當這一齣電影是Top Gun 吧

大家見不到Tom Cruise還是會入場呀

電影是獨立而永遠存在的

也是銀幕和觀眾的一對一關係 我是一直這樣告訴自己。

彭秀慧又表示雖然天氣不似如期，但從不擔心，亦認為首映禮對其的意義不是儀式：

昨晚看著街上橫風橫雨

再一次幻想首映的情況

竟第一次感到若有所失

老實說我沒有太擔心天氣

因為我和公司一早有共識

放映一定「風雨不改」

只是首映禮於我的真正意義不是儀式

而是好像把焗好的蛋糕放在桌子上

和所有曾經參與的人分享

提議我造甜品的人

不會知道我最後把蛋糕變成怎麼樣

買麵粉的人 不會知道我後來落了幾多砂糖

造焗盤的人 未必知道最後的味道會是鹹或甜

只有導演見証著每一位在不同時期參與的人花過的心思

所以這晚 是見證 是驚喜

是答謝 也是慶祝

最後，彭秀慧指突然很掛念今天未能出席的伙伴和演員，又望大家要謹守自己的信念和價值：



今天有不能出現的伙伴和演員

可能移民了 可能因事不能出席

我忽然非比尋常地想念他們

好想一起坐在觀眾席分享成果

好想一起感受現場氣氛 無論你們身在何方

這個首映是我一直期待和你分享的

好想 感謝你們的出現

好想 你們 be proud of it

好想 你哋快啲有得睇 今晚首映如期 風雨不改。 我終於明白 「風雨不改」

說的並非對沖外在客觀因素的執着

上天告訴我們太多非預期的事是改變不了

不過再大風大浪

仍要謹守自己的信念和價值

處理好自己

方能珍惜下一個相遇

方能迎接下一個晴天 Thank you all. 彭秀慧

寫在阿媽首映前

2022年8月10日 附送一張扮首映合照

姜糖捧場撐偶像

另外，Jer除在彭秀慧的帖文留言一個心心圖案以示支持外，亦在個人社交平台上載其電影的廣告燈箱，並留言：「今日首映禮，雖然去唔到，但在我腦海中有曾經幻想過它的出現。」看來Jer都好希望能夠與大家見面。

雖然姜濤不會現身首映禮，不過向來愛鍚他的一班姜糖亦一早去捧場觀看，以行動支持偶像，他們更舉牌及送上鮮花，祝願電影大賣，果然有心，相信姜濤一定收到他們的心意。

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