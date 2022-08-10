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陳茂波搭巴士落旺角歎奶茶蛋撻　籲市民努力消費撐起經濟

政治 16:10 2022/08/10

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熱門 李啟言 MIRROR演唱會 DSE 超市大搜查 白色強人II 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩 升中面試 小一派位

陳茂波在旺角一間茶餐廳，大歎港式奶茶、蛋撻和菠蘿飽。（陳茂波Facebook）

第二階段消費券本周日發放，財政司司長陳茂波再次走進街頭巷尾、大小商鋪，視察消費券對市道的刺激作用。之不過，過去曾經扮演茶樓待應、茶餐廳收銀員和「雪糕車哥哥」等角色的他，今次竟然無喬裝新的身份？

在陳茂波今日上載至社交平台的影片所見，他今次只是「化身」一位普通市民，用八達通乘搭巴士，到旺角了解最新市道。在車程中，沿途有不少乘客把握機會，與「財爺」合照留念和聊天。

陳茂波乘巴士到旺角了解市道，吸引不少市民「打卡」。（陳茂波Facebook）

下車後，陳茂波亦與不少市民「打卡」，之後就到一間茶餐廳，大歎港式奶茶、蛋撻和菠蘿飽，然後再走訪花園街的排檔，向多名檔主了解生意情況。

陳茂波在帖文中形容，看到不少食肆及店舖生意增加，但坦言也有市民和商戶表示，即使市道稍有起色，整體經濟氣氛仍然偏弱，仍面對較大程度的生活壓力。

他續指，受外圍環境影響，本港經濟短期內難免受壓。消費券分階段的發放，能為經濟帶來較持久的提振作用。

陳茂波在影片尾段亦表示：「我們短期的外圍環境較差，但我對香港經濟前景很有信心，短時間內外環境較差，捱一捱，我們大家一起努力消費，撐起經濟，捱過這個暫時的低潮，香港前景仍然是很亮麗！」

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撰文 : 傅流螢

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