【司法覆核】質疑警方申新手令查新聞材料　黎智英入稟申覆核推翻手令

▲ 警方於2020年8月以涉違反《港區國安法》拘捕壹傳媒創辦人黎智英等人。（資料圖片）

警方於2020年8月以涉違反《港區國安法》拘捕壹傳媒創辦人黎智英等人，並獲手令於大樓內檢取部分資料。警方於上月（7月）初根據 《港區國安法》實施細則取得新手令，獲准檢視黎兩部手機內的「指明證據」，即包括新聞材料的資料。黎智英日前入稟高等法院申請司法覆核，質疑「指明證據」是否包括新聞材料，以及裁判官是否有權發出手令，要求法庭推翻手令及聲明手令無效。

申請人黎智英；建議答辯人警務處處長，主任裁判官羅德泉被列有利害關係人士。

入稟狀指，警方於2022年7月8日，根據《國安法第 43 條實施細則》向主任裁判官羅德泉申請手令獲批，從申請人兩部手機撿取「指明證據」，即包括新聞材料。申請人指警方若須檢視新聞材料，應根據《釋義及通則條例》申請手令，裁判官並無司法管轄權根據《港區國安法》批出手令。

入稟狀指，警方早於2020年8月已根據《警察條例》申請手令，檢取了申請人兩部手機。申請人亦已就2020年手令入稟高院，要求法庭封存有關材料，禁止警方查閱，並要求法庭歸還屬法律專業保密權或新聞材料的資料。

入稟狀續指，高院法官處理2020年手令時，已頒令就新聞材料作分類及封存，若須調查不屬新聞材料或法律專業保密特權的資料，須先向法庭申請。申請人於2022年4至6月期間，已存檔包含以上兩類資料的電子檔案。律政司則於6月27日，就申請人聲稱其中8,179個屬新聞材料而提出爭議，申請人遂就此預備誓章及書面陳詞。

入稟狀指，申請人於2022年7月8日接獲律政司來信，指警方已就相同資料獲得新手令，裁判官已根據《國安法第 43 條實施細則》批出手令，並指示警員可就或涉危急國家安全之證據作調查，變相裁判官授權警員可從兩手機檢取新聞材料及其副本，警方因此向法庭申請解封相關資料副本。

申請人指警方擬獲頒令解封有關資料副本，而新手令是嘗試用作迴避原有協定程序，基於新手令之合法性，以及警方企圖修改協定，從而獲准解封資料作調查用，申請人反對有關申請，有關警方申請押後至8月22日處理，申請人遂入稟申請司法覆核。

入稟狀指，根據條例「指明證據」不應包括新聞材料，因此《國安法第 43 條實施細則》並沒有賦予權力裁判官，准許警方檢視及搜查新聞材料。申請人遂要求法庭撤銷裁判官批出手令之決定，並聲明手令無效。

【獨家優惠】限時搶屈臣氏網店購物滿$450減$50折扣碼：https://topick.hket.com/article/3312966/

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

記者：林育慧