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【黎明新人】Sophia+Apple互訴戀愛心事　黃夏蕙鼓勵勇敢求愛

娛樂 16:20 2022/08/10

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Sophia、Apple跟夏蕙沒有代溝。

黎明旗下兩位未成年歌手Sophia（雅荍）、Apple，日前參與網台節目「圍爐取戀」，今次的嘉賓還有黃夏蕙（夏蕙BB），三位嘉賓年紀相隔76年，兩嫩一老暢談時下學生哥的戀愛態度，她們為了配合主題，齊齊穿上校服，打破代溝的隔膜。
 
兩位16歲的正牌學生Sophia及Apple，加上年過90的夏蕙BB，大家的戀愛態度竟然是一致，若是喜歡對方便要爭取機會去馬，不要浪費時間。

節目中有位16歲女同學來電傾訴暗戀故事，她們聽了這段若即若離的疑似戀事，均覺得女同學應該自己行前一步，否則只會嘥時間。

黎明兩位女新人。

雖然Sophia、Apple意見頭頭是道，但她們都沒有拍拖對象，Sophia更說：「最好唔好拍，期望越大失望越大，一切順其自然。」

Apple則坦言想嘗試拍拖感覺。在旁的夏蕙BB說：「佢哋只有16歲太細個，點拍拖呀！不過少女個個都咁靚，有邊個唔想畀人追呀！」

兩嫩一老暢談時下學生哥的戀愛態度。


 
一向前衛的夏蕙BB令Sophia、Apple十分佩服，Sophia說：「佢好平易近人、好親切，好舒服，仲好貼地添，又幾可愛，因為我拎咗本書畀佢簽名，佢好好笑話簽到手軟，雖然係老人家，不過原來佢可以開玩笑。」

Apple則說：「雖然我哋年紀有相距，但係佢好似啱啱成年，完全冇代溝，而且佢畀女同學嘅見解好好。」夏蕙BB並鼓勵她們有夢想要努力去追求，鐘意便用行動去做，做人要勇氣及勇敢！

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撰文 : TOPick柴犬出動

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