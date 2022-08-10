田北俊等自由黨三元老退黨 不滿突被取消榮譽主席職銜
有份創立自由黨的3位榮譽主席田北俊、周梁淑怡及劉健儀，宣布退出自由黨。
據了解，自由黨今日召開中央委員會，會議決定取消榮譽主席職銜。3名榮譽主席田北俊、周梁淑怡、劉健儀，隨後分別去信自由黨主席邵家輝，決定即時退黨以示不滿。
田北俊在信中稱：
作為自由黨的前主席，我對今屆黨領導的行為實在非常失望。
自由黨今日舉行的中央委員會會議，會決議取消榮譽主席職銜，但是這項議程既沒有和幾位榮譽主席商討過，亦未有在常委會作任何討論.......這做法完全偏離了自由黨的傳統和黨友間的互相尊重。既然黨領導層認為前主席們的貢獻和意見再無價值，我别無選擇，唯有決定辭去自由黨榮譽主席的身份和黨内所有職務，即時退出自由黨。
周梁淑怡在信中表示：
我對黨今天廢除榮譽主席的處理手法，是非常失望，無論是決定本身，或執行的方法，都絕對稱不上有情有義！......作為創黨成員和多年來作為領導層任勞任怨為黨努力過的我，感到被嚴重冒犯。這種處事手法，不是我認識的自由黨。
我今天離開，但我永遠不會忘記過去三十年來我為黨和其中個人所做了的事，相信你們也不會忘記。
自由黨下午發聲明指，今日接獲該黨榮譽主席田北俊先生、周梁淑怡女士和劉健儀女士的退黨通知信，自由黨領導層深感惋惜，黨主席現正努力作出挽留。
自由黨：決議經深入討論和商議
自由黨傍晚再發聲明，解釋取消榮譽主席職銜一事。於年初開始，經黨團會議中就多個方案作出多次討論。並於今年7月，分別經兩次常委會再次深入討論和商議後，一致決定將有關取消「榮譽主席」的方案提交到今天（8月10日）的中委會討論並決議。最後，議案獲得中委會投票一致通過。
自由黨續指，深感銘謝田北俊先生、周梁淑怡女士、劉健儀女士和方剛先生多年來對自由黨作出的貢獻。
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撰文 : 傅流螢